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Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Parientes de pacientes fueron desalojados del playón del establecimiento de salud.

Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños
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Hace 2 Hs

La escena se repite a diario: padres, madres y abuelos aguardan en las puertas del Hospital de Niños un parte médico o la hora de visita. Para quienes tienen a un paciente en terapia intensiva, la espera es todavía más frágil. No pueden acompañarlos todo el tiempo, pero tampoco alejarse demasiado, porque un llamado puede llegar a cualquier hora.

Quienes llegan desde el interior están en problemas. Muchos optaron por instalarse en el playón del hospital. Antonia Madrid, abuela de una paciente internada en terapia, relató que el viernes les comunicaron que debían dejar el lugar porque se reabrirá el acceso al hospital por ese sector. “Pedimos que nos den un lugarcito al costado, aunque sea. Teníamos que sacar todo”, contó. Según su relato, en la noche les permitieron quedarse, pero a las cuatro de la madrugada los hicieron bajar a unos asientos ubicados debajo del playón. Luego les indicaron que tampoco podían permanecer allí ni en la vereda. La alternativa que les ofrecieron, explicó, fue esperar en sillas, sin lugar para sus pertenencias. Ella lleva dos semanas en el hospital, pero aseguró que hay familias que esperan desde enero e incluso desde el año pasado. Para graficar la situación, mencionó el caso de una mamá de Alberdi que está sola con su bebé de tres meses. “Un Uber a ella le sale 90.000 pesos. El boleto sale 18.000. Dos horas de viaje. ¿Cómo hace para ir y volver?”, se preguntó. Graciela Oliva acompaña a una familia cuya hija está internada en terapia intensiva desde hace casi un mes. Explicó que los familiares reciben el parte médico al mediodía y a la noche, y que en las horas intermedias no tienen adónde ir. “Era como un hospital de campaña, la verdad. Es cierto que da mala vista, pero me parece que tendríamos que dar una solución real a estas familias que vienen de afuera”, sostuvo. Y propuso que al menos un integrante de cada familia pueda tener un lugar donde dormir.

Jaldo inauguró un tomógrafo odontológico pediátrico en el Hospital de Niños

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Consultada por LA GACETA, la directora del hospital, Inés Gramajo, explicó que, debido al elevado flujo diario de pacientes, acompañantes y personal, la circulación dentro del establecimiento se organiza mediante protocolos sanitarios y de seguridad, destinados a proteger a los menores y a prevenir enfermedades. Por ese motivo, en las áreas de internación solo se autoriza un acompañante por paciente y se restringe el acceso de personas ajenas al sector. La directiva señaló que en internación se permite la presencia de un acompañante en todo momento y que tanto el paciente como su cuidador reciben alimentos y bebidas. “El hospital garantiza condiciones adecuadas de higiene y alimentación para pacientes y acompañantes”, aseguró.

Recuerdos fotográficos: comienzos del Hospital de Niños, en avenida Sarmiento

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Sobre los casos como el de estas familias, indicó que existe un circuito específico: “Ante situaciones sociales que afecten al niño o su familia, interviene el Servicio Social, que evalúa cada caso y lo canaliza por las vías correspondientes”. (Producción periodística: Valentina Aranda Zóttola).

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