Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Quienes llegan desde el interior están en problemas. Muchos optaron por instalarse en el playón del hospital. Antonia Madrid, abuela de una paciente internada en terapia, relató que el viernes les comunicaron que debían dejar el lugar porque se reabrirá el acceso al hospital por ese sector. “Pedimos que nos den un lugarcito al costado, aunque sea. Teníamos que sacar todo”, contó. Según su relato, en la noche les permitieron quedarse, pero a las cuatro de la madrugada los hicieron bajar a unos asientos ubicados debajo del playón. Luego les indicaron que tampoco podían permanecer allí ni en la vereda. La alternativa que les ofrecieron, explicó, fue esperar en sillas, sin lugar para sus pertenencias. Ella lleva dos semanas en el hospital, pero aseguró que hay familias que esperan desde enero e incluso desde el año pasado. Para graficar la situación, mencionó el caso de una mamá de Alberdi que está sola con su bebé de tres meses. “Un Uber a ella le sale 90.000 pesos. El boleto sale 18.000. Dos horas de viaje. ¿Cómo hace para ir y volver?”, se preguntó. Graciela Oliva acompaña a una familia cuya hija está internada en terapia intensiva desde hace casi un mes. Explicó que los familiares reciben el parte médico al mediodía y a la noche, y que en las horas intermedias no tienen adónde ir. “Era como un hospital de campaña, la verdad. Es cierto que da mala vista, pero me parece que tendríamos que dar una solución real a estas familias que vienen de afuera”, sostuvo. Y propuso que al menos un integrante de cada familia pueda tener un lugar donde dormir.