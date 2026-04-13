Jaldo inauguró un tomógrafo odontológico pediátrico en el Hospital de Niños

En su discurso, Jaldo destacó la relevancia del sistema sanitario provincial y el rol estratégico del hospital en la atención pediátrica: “Hoy estamos recorriendo una de las áreas esenciales que tenemos como Gobierno de la provincia, que es la salud en el Hospital del Niño Jesús. Fuimos recibidos por la directora, Inés Gramajo, conjuntamente con el personal y, con solo ingresar, ya nos damos cuenta del nivel de atención y de prestación médica que se realiza en este importante hospital, donde vienen de diferentes provincias a hacerse atender”.