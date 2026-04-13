Jaldo inauguró un tomógrafo odontológico pediátrico en el Hospital de Niños

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este lunes un tomógrafo odontológico y consultorios refaccionados en el Hospital de Niños de Tucumán tras una inversión de $130 millones.
- La obra optimiza el Servicio de Odontología, que atiende a 1.600 niños mensualmente. La mejora tecnológica busca profundizar diagnósticos mediante equipos de alta complejidad médica.
- La iniciativa refuerza el sistema público de salud tucumano frente a la demanda regional. Se prioriza la infraestructura y el recurso humano para garantizar atención pediátrica.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes la inauguración de la refacción integral de consultorios y la incorporación de un tomógrafo odontológico en el Hospital de Niños, obra que demandó una inversión aproximada de $130 millones y busca fortalecer la atención en salud bucal infantil dentro del sistema público.
En su discurso, Jaldo destacó la relevancia del sistema sanitario provincial y el rol estratégico del hospital en la atención pediátrica: “Hoy estamos recorriendo una de las áreas esenciales que tenemos como Gobierno de la provincia, que es la salud en el Hospital del Niño Jesús. Fuimos recibidos por la directora, Inés Gramajo, conjuntamente con el personal y, con solo ingresar, ya nos damos cuenta del nivel de atención y de prestación médica que se realiza en este importante hospital, donde vienen de diferentes provincias a hacerse atender”.
En relación con la incorporación del nuevo equipamiento, Jaldo explicó el alcance de la inversión tecnológica destinada al diagnóstico. “Hoy hemos dejado inaugurado oficialmente algo de alta tecnología y muy necesario para la atención de nuestros niños, como es un tomógrafo pediátrico odontológico, para poder atender a los niños en algunos casos que necesiten un poco más de profundidad en los estudios que se le realizan”.
Asimismo, el Primer Mandatario remarcó la decisión de priorizar al hospital dentro de la planificación sanitaria. "Esto es algo que no muchos hospitales lo tienen. Y este hospital ha trascendido la frontera de la provincia y la frontera también del país en muchas atenciones y en muchas especialidades que venimos dando”.
En materia de política pública, el Gobernador subrayó: "En nuestra gestión priorizamos los recursos. Podemos hablar de obras públicas, podemos hablar de infraestructura, pero si no le damos salud a la gente, se nos complicaría mucho la situación sanitaria en Tucumán”.
Por último, puso en valor el trabajo del personal sanitario en el sostenimiento del sistema. “Quiero decirle que los edificios son importantes, la tecnología es importante, indispensable y necesaria. Ahora, si no tendríamos el personal que tenemos en el sistema provincial de salud con ese profesionalismo, con esa solidaridad, con esa vocación que atiende, la verdad que los diferentes establecimientos sanitarios de la provincia no podrían dar los servicios de salud como hoy lo están dando”.
El Servicio de Odontología del hospital cuenta con un equipo de 22 odontólogos, 23 asistentes y 2 técnicos, y registró un promedio mensual de 1.600 pacientes y 4.000 prestaciones, lo que evidenció su capacidad operativa.
Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, contó que "el gobernador habilitó y reinauguró un centro odontológico con seis sillones, que donde se trabaja seis manos, con una rapidez y una eficacia para atender a los niños".
"Es muy importante lo edificio, que no es tan fácil de mantener, y actualmente estamos en edificios, en todo el sistema de altísima calidad, con tecnología que cada día estamos aumentando, pero también nuestro recurso humano, que tiene alta capacidad técnica y tiene mucha vocación de servicio", cerró.