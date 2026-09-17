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Wanda Nara sorprendió al revelar cuál es su profesión frustrada

La conductora compartió una fotografía en sus historias de Instagram y contó qué trabajo habría elegido si no se hubiera dedicado al mundo del espectáculo.

Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity
Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Wanda Nara reveló en sus redes sociales que ser azafata es su profesión frustrada, tras caracterizarse para la nueva temporada del certamen MasterChef Celebrity en Telefe.
  • La imagen forma parte de la promoción del reality gastronómico que conducirá nuevamente, acompañada por un jurado compuesto por Betular, Martitegui y Botana.
  • El lanzamiento del ciclo genera expectativa televisiva, en medio de tensiones internas por la baja de L-Gante de la lista de participantes antes de iniciar las grabaciones.
Resumen generado con IA

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una imagen poco habitual. La conductora se mostró caracterizada como azafata y reveló cuál es la profesión que, según contó, le hubiera gustado ejercer si su vida hubiera tomado otro rumbo.

La mediática compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece con un conjunto típico de la tripulación de un avión y el cabello completamente alisado hacia atrás. El detalle que acompañó la postal fue una breve frase: “Mi profesión frustrada”, escribió junto a un emoji de avión.

Sin embargo, la imagen no fue casual. La fotografía forma parte de la campaña de presentación de la nueva temporada de “MasterChef Celebrity” (Telefe), que tendrá a Wanda al frente del programa.

En el video promocional, las figuras que participarán de la competencia aparecen como pasajeros que se preparan para comenzar un viaje. La particular estética de la producción permitió que Wanda se mostrara como integrante de una singular tripulación antes del regreso del reality gastronómico.

Al compartir las imágenes, la conductora también hizo referencia al grupo que la acompañará durante esta nueva etapa. “La tripulación de tus sueños”, escribió.

La nueva temporada tendrá como jurados a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes estarán a cargo de evaluar las preparaciones de las figuras que competirán en el certamen.

La caracterización como azafata terminó así por revelar una curiosidad personal de Wanda: el trabajo que, según ella misma contó, habría elegido si no hubiera seguido su carrera en el mundo del espectáculo.

Wanda Nara sorprendió al revelar cuál es su profesión frustrada

Qué pasó con L-Gante en “MasterChef”

Mientras se prepara el regreso de “MasterChef Celebrity”, también trascendió la salida de L-Gante del programa. En “LAM” (América), Ángel de Brito contó detalles sobre la desvinculación del músico y sostuvo que la decisión de Telefe no habría estado relacionada únicamente con la denuncia y los procedimientos judiciales que lo involucran.

“La realidad es que lo bajó Telefe. Y me contaron que Wanda se quejó bastante porque quería que lo retuvieran”, afirmó el periodista.

Según explicó De Brito, también habrían existido otros inconvenientes durante la producción. “No fue solo el tema de las armas y el allanamiento. Sino que los plantó para las fotos, no les contesta a los productores y en este contexto no está apto para estar en un programa diario”, sostuvo.

“Wanda lo quería y rompió los quinotos para que esté. Lo aceptaron, pero ahora el canal manda y dijo afuera”, agregó.

L-Gante había sido presentado como uno de los participantes de la nueva temporada, pero finalmente su incorporación quedó descartada antes del comienzo de las grabaciones.

En paralelo, la causa judicial continúa bajo investigación. La denuncia fue realizada por una vecina de General Rodríguez, quien aseguró haber sido amenazada por el músico.

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