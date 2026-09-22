Héctor Viñuales fue reelecto al frente de la FET y planteó como prioridades el consumo y el endeudamiento
El empresario continuará como presidente de la Federación Económica de Tucumán. Tras la renovación de autoridades, señaló que el sector enfrenta un escenario marcado por la caída de las ventas, la actividad industrial y la deuda de las PyMEs.
Resumen para apurados
- Héctor Viñuales fue reelecto hoy al frente de la Federación Económica de Tucumán para liderar el reclamo pyme ante la caída del consumo y la deuda del sector.
- La designación se logró por consenso, salvo en la rama Industria que fue a votación, en un marco de baja actividad fabril, falta de liquidez y embargos de la flamante ARCA.
- La FET gestionará con la Provincia y el Congreso suspender embargos fiscales, mientras busca integrar a la industria del conocimiento para apuntalar la economía regional.
Héctor Viñuales fue reelecto como presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), luego de una asamblea en la que hubo consenso para la conformación de la conducción. De todas formas, la rama Industria definió sus representantes mediante una votación ante la falta de acuerdo entre las cámaras asociadas.
“Ha sido una asamblea que hubo consenso; una vez sentado, hubo acuerdo en la rama de producción y comercio. En cambio, en la rama de industria se eligió por voto”, explicó Viñuales.
Una vez definidos los nueve titulares y los tres suplentes que se incorporaron a los nueve titulares que continúan del año pasado, las autoridades fueron elegidas de manera unánime. La nueva mesa directiva quedó integrada por Daniel Bollero, como vicepresidente primero; Joaquín Rodríguez, vicepresidente segundo; Gregorio Werchow, secretario general; Fernando Marto, tesorero; Ricardo Cecilia, protesorero; Julio Delgado, secretario de la rama Comercio; José Luis Palacios, secretario de la rama Producción; y Juan Carlos Ramallo, secretario de la rama Industria.
A partir de la renovación, Viñuales planteó los principales desafíos que tendrá la entidad en un escenario económico que definió como complejo para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
“En un año difícil, en una época difícil, donde en la conformación de la economía de Tucumán tiene claramente incidencia una gran cantidad de PyMEs”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que distintos sectores de la economía atraviesan dificultades y marcó tres factores centrales: la caída del consumo, la baja de la actividad industrial y el nivel de endeudamiento.
“Tenemos una caída en el consumo, hay una caída en la industria y sobre todo un nivel de endeudamiento que preocupa”, afirmó.
Reclamo por los embargos de ARCA
Viñuales anticipó que la FET continuará trabajando sobre las dificultades que atraviesan las firmas locales y que buscará fortalecer a las cámaras que representan a los distintos sectores.
“Vamos a trabajar fuertemente en fortalecer las cámaras que tengan que ver con estas actividades; vamos a trabajar con acciones y con reuniones, donde claramente el sector público tiene que entrar también, al igual que el financiero”, indicó.
Entre los planteos que la entidad viene realizando, mencionó la situación generada por los embargos de ARCA y las iniciativas que se analizan en el Congreso de la Nación para suspenderlos hacia fin de año.
“Nosotros hemos salido hablando de la problemática de los embargos de ARCA, ya hemos presentado notas en su momento y hay varios proyectos en el Congreso de la Nación al efecto de suspender los embargos a fin de año, de distintos partidos”, explicó.
Según Viñuales, esos planteos fueron acompañados por contactos con distintos sectores y por notas dirigidas al organismo nacional.
"Todos, con problemas de caja"
El titular de la FET también destacó el vínculo con el Gobierno provincial y señaló que la caída de las ventas tiene impacto tanto sobre las empresas como sobre las cuentas públicas.
“Estamos siempre en contacto con el ministro de Economía de la provincia (Daniel Abad) y se está planteando algunas situaciones que se van solucionando. Entendemos que nada es suficiente, por eso tenemos que seguir pidiendo porque claramente las ventas han caído”, sostuvo.
Y agregó: “Eso ha generado también una baja en la recaudación de impuestos, en la coparticipación, y bueno, todos estamos con problemas de caja. Tanto el privado como el público”.
Según Viñuales, uno de los objetivos será encontrar un equilibrio que permita sostener la actividad económica y productiva de la provincia. “Nosotros tenemos que ver de generar el equilibrio a los efectos que todo se pueda mantener y trabajar para que Tucumán esté con las industrias que se han ido incorporando al entramado productivo”, señaló.
Nuevos sectores en la conducción
El empresario también destacó la incorporación a la FET de representantes vinculados con sectores que se sumaron al entramado productivo tucumano, entre ellos la industria del conocimiento y audiovisual.
“Todo lo que es la industria del conocimiento, como los audiovisuales y todo eso, ha hecho de que hoy, por ejemplo, esas cámaras están socias de la FET”, explicó.
Y remarcó que representantes de esos sectores ya se incorporaron al comité ejecutivo: “Entendiendo que estamos en una nueva etapa, en una etapa de cambios y nuestras cámaras se van acomodando y nuestro comité hoy lo tenemos a gente de la cámara de audiovisuales y gente del clúster tecnológico”.