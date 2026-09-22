Héctor Viñuales fue reelecto al frente de la FET y planteó como prioridades el consumo y el endeudamiento

Una vez definidos los nueve titulares y los tres suplentes que se incorporaron a los nueve titulares que continúan del año pasado, las autoridades fueron elegidas de manera unánime. La nueva mesa directiva quedó integrada por Daniel Bollero, como vicepresidente primero; Joaquín Rodríguez, vicepresidente segundo; Gregorio Werchow, secretario general; Fernando Marto, tesorero; Ricardo Cecilia, protesorero; Julio Delgado, secretario de la rama Comercio; José Luis Palacios, secretario de la rama Producción; y Juan Carlos Ramallo, secretario de la rama Industria.