Buscan que los endeudamientos bajen hasta fin de año: qué medidas adoptarían los bancos

Los préstamos en dólares también aparecen como una de las posibles cuerdas de las que tirar para mejorar la situación financiera. Sus destinatarios serían las empresas, que se beneficiarían con una tasa más baja mientras el dólar se mantiene relativamente estable. En tanto se traten y oficialicen estas medidas, los bancos siguen tomando recaudos para otorgar este tipo de préstamos para evitar caer en una mayor generación de deuda.