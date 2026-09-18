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Buscan que los endeudamientos bajen hasta fin de año: qué medidas adoptarían los bancos

El Banco Central evalúa nuevas herramientas para mejorar la calidad crediticia y permitir que más personas vuelvan a acceder a préstamos.

Buscan que los endeudamientos bajen hasta fin de año: qué medidas adoptarían los bancos
Foto: Getty
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Central evalúa en Argentina nuevas medidas crediticias para fin de año con el fin de reducir la morosidad y reactivar el acceso a préstamos de millones de personas.
  • La alta mora afectó a familias y jóvenes; se proyectan descuentos directos de cuentas sueldo y más garantías tras una baja del 30% en deudores desde su pico.
  • La iniciativa busca reintegrar a 5,8 millones de personas al circuito crediticio e impulsar préstamos a empresas bajo un tipo de cambio estable.
Resumen generado con IA

La concentración de clientes en estado de mora generó complicaciones por partida doble. Por un lado, millones de clientes se vieron afectados por dejar de ser elegibles para créditos. Por otro lado, las entidades bancarias y financieras vieron reducido el número de destinatarios de sus productos. Por eso, el Banco Central analiza herramientas para “devolver la capacidad prestable”.

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En noviembre de 2025 la cantidad de morosos con deudas impagas por menos de 90 días llegó a su pico. Desde entonces, los especialistas indican que comenzó a bajar el nivel. Se espera que haya una nueva curva pronunciada en el descenso de este grupo de morosos. Aunque se espera que ocurra hacia finales de 2026, todavía no se puede dar una fecha como garantía.

Según informó el Banco Nación, las familias continúan afectadas por la deuda y, entre los más perjudicados, están los jóvenes. En julio, el 33,4% de los deudores registrados fueron jóvenes de entre 18 y 25 años.

Baja en la cantidad de morosos

Una disminución en el nivel de morosidad puede augurar buenas noticias para el desarrollo financiero porque habilita el otorgamiento de nuevos productos como créditos o tarjetas. Si en noviembre de 2025 se registraba un millón de personas en mora, en junio hubo casi un 30% menos. Se redujeron tanto la cantidad de personas en el listado de deudores, como los montos promedio de las deudas.

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Mientras tanto, el Estado y las entidades buscan salidas que permitan recuperar a 5,8 millones de personas a una situación de pago para devolver la capacidad al sistema financiero.

Medidas para reducir la cantidad de deudores

El Banco Central busca proporcionar nuevas herramientas, sobre todo a los bancos, para que puedan mejorar la calidad crediticia. Entre las opciones están los avales y las garantías, que permitirían bajar la tasa de morosidad con mayor celeridad.

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Otras herramientas están relacionadas con la reforma laboral, como permitir que los bancos puedan descontar directamente de las cuentas sueldo las cuotas de los préstamos. Las fintech, sin embargo, no podrían servirse de la misma metodología, ya que quedaron excluidas de la posibilidad de albergar los sueldos de los trabajadores.

Los préstamos en dólares también aparecen como una de las posibles cuerdas de las que tirar para mejorar la situación financiera. Sus destinatarios serían las empresas, que se beneficiarían con una tasa más baja mientras el dólar se mantiene relativamente estable. En tanto se traten y oficialicen estas medidas, los bancos siguen tomando recaudos para otorgar este tipo de préstamos para evitar caer en una mayor generación de deuda.

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