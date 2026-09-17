La UIA pidió “un puente” para recuperar la actividad industrial y mejorar la competitividad
Martín Rappallini reclamó medidas para que las empresas, especialmente las pymes, puedan atravesar el actual escenario económico. También señaló los problemas de presión tributaria, contrabando, financiamiento e infraestructura.
Resumen para apurados
- El titular de la UIA, Martín Rappallini, pidió este jueves en Paraná medidas de apoyo para que las pymes industriales superen la crisis y reactiven su producción.
- Durante la jornada de la UIER, se advirtió sobre el impacto negativo de la alta presión tributaria, el contrabando, la falta de crédito y el déficit de infraestructura.
- El sector industrial busca incidir en las reformas del Gobierno para bajar costos estructurales y consolidar un modelo exportador con mayor valor agregado.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volvió a reclamar la construcción de “un puente” que permita a las empresas industriales, especialmente las pymes, atravesar el actual escenario económico y recuperar los niveles de actividad. Lo hizo durante la 22ª Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), realizada este jueves en Paraná.
Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, el encuentro reunió a empresarios, funcionarios, legisladores y especialistas para analizar los principales desafíos del sector industrial. Entre los temas abordados estuvieron la reforma tributaria, el escenario económico, la inteligencia artificial, la tecnología, la innovación y el liderazgo empresarial.
Rappallini pidió recuperar la actividad industrial
Durante su discurso, Rappallini planteó que la Argentina necesita recuperar la actividad económica y prestar especial atención a la microeconomía, debido al impacto que las condiciones que enfrentan las empresas tienen sobre el funcionamiento general de la economía.
“Tenemos que crecer para consolidar la estabilización, pero para crecer tenemos que trabajar fuertemente sobre la competitividad”, sostuvo el titular de la UIA.
En ese contexto, volvió a plantear la necesidad de generar “un puente” para que las empresas industriales puedan atravesar este momento, con especial atención sobre las pequeñas y medianas empresas.
El dirigente industrial enumeró algunos de los principales obstáculos que enfrenta actualmente el sector: la presión tributaria, la competencia desleal vinculada al dumping y el contrabando, el escaso financiamiento, la falta de infraestructura y los desafíos educativos.
Educación, industria y generación de empleo
Rappallini también vinculó la política educativa con el desarrollo productivo. Según planteó, la educación debe ser entendida como una de las principales políticas productivas e industriales del país.
“El desarrollo de un país se construye acumulando capacidades, y la industria es uno de los principales lugares donde esas capacidades se generan”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que la capacidad industrial permite transformar materias primas y generar nuevos conocimientos. También destacó el papel de las empresas en la formación de trabajadores, el desarrollo de proveedores, la incorporación de tecnología, la mejora de procesos y el aprendizaje de herramientas vinculadas con la exportación.
Para el presidente de la UIA, ese conocimiento no queda únicamente dentro de las compañías, sino que también se incorpora al conjunto de la sociedad.
La industria de Entre Ríos genera más de 30.000 empleos
Durante la jornada, la presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos, Celeste Valenti, destacó la importancia del sector para el desarrollo provincial y reclamó condiciones que permitan sostener la inversión, la producción y el empleo.
“No podemos pedirle a una industria que compita con el mundo si primero tiene que competir contra sus propios costos estructurales”, afirmó Valenti.
La empresaria también valoró las políticas desarrolladas junto con el Gobierno de Entre Ríos, los municipios y distintas entidades empresarias. Entre ellas mencionó la mesa energética, la nueva Ley de Gestión Ambiental, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones y las iniciativas destinadas a vincular educación y empleo.
Según los datos difundidos durante la jornada, Entre Ríos cuenta con unas 1.500 empresas industriales y más de 30.000 empleos directos.
La producción industrial provincial está concentrada principalmente en el sector de alimentos, que representa el 58% del total. Le siguen la industria metalmecánica, con el 16%; sustancias y productos químicos, con el 10%; y madera, con el 7%.
Además, el 43% de las exportaciones de Entre Ríos proviene de la industria, un dato utilizado durante el encuentro para remarcar la relación entre producción agropecuaria, agregado de valor, empleo y comercio exterior.
Campo e industria, un mismo sistema productivo
Rappallini señaló a Entre Ríos como un ejemplo de la vinculación entre el campo y la industria. Según sostuvo, una mayor industrialización de la producción agropecuaria permite agregar valor, generar empleo y ampliar la capacidad exportadora.
La 22ª Jornada de la Industria UIER contó además con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas; legisladores y representantes de cámaras empresarias y entidades industriales.
La actividad volvió a poner en el centro del debate las condiciones necesarias para recuperar la actividad industrial, reducir los costos que afectan a las empresas y mejorar la competitividad argentina, con especial atención sobre las pymes.