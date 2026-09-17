La UIA pidió “un puente” para recuperar la actividad industrial y mejorar la competitividad

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volvió a reclamar la construcción de “un puente” que permita a las empresas industriales, especialmente las pymes, atravesar el actual escenario económico y recuperar los niveles de actividad. Lo hizo durante la 22ª Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), realizada este jueves en Paraná.