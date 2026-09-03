Política

Huesen apuntó contra la FET y la presión tributaria provincial: “Dejen de buscar culpables en la Nación”

El diputado nacional de La Libertad Avanza calificó de “miope” la postura de la entidad empresaria ante los operativos de ARCA.

Sede de la Federación Económica de Tucumán.
Sede de la Federación Económica de Tucumán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Gerardo Huesen cuestionó hoy en Tucumán a la FET por criticar a la Nación y a ARCA, instándola a reclamar contra la presión fiscal provincial y municipal.
  • La entidad empresaria alertó sobre embargos rápidos de ARCA a pymes, pero el legislador libertario defendió los controles federales y denunció el gasto de la política local.
  • La disputa profundiza el debate sobre la responsabilidad del ahogo financiero de las pymes, dividiendo reclamos entre el ajuste nacional y los tributos provinciales.
Resumen generado con IA

El diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), salió al cruce de la Federación Económica de Tucumán (FET)tras las recientes críticas de la entidad hacia el Gobierno nacional y los procedimientos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El parlamentario libertario defendió la gestión de Javier Milei y desplazó el eje del conflicto hacia la política fiscal de la provincia y los municipios.

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos

A través de sus redes sociales, Huesen fue tajante al calificar de “miope” la visión de la entidad empresarial. Según el legislador, la conducción de la FET incurre en un error de diagnóstico al cuestionar los controles federales, al asegurar que el organismo nacional “simplemente hace cumplir la ley ante obligaciones vencidas”.

La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

El reclamo de "firmeza" ante la Provincia

Según Huesen, el malestar del sector productivo no debería dirigirse hacia la Casa Rosada, sino hacia la Casa de Gobierno en Tucumán y las distintas intendencias. En ese sentido, planteó que la Federación debería tener “la misma firmeza” para reclamarle al Gobierno provincial y a los municipios por la carga impositiva que afecta la competitividad local.

Héctor Viñuales, presidente de la FET: “Las PyME necesitan un salvataje”

Héctor Viñuales, presidente de la FET: “Las PyME necesitan un salvataje”

“¿Para qué cobran tanto? Para sostener una Legislatura carísima, organismos llenos de cargos, asesores, burocracia y estructuras políticas”, fustigó el referente de Fuerza Republicana y aliado de Milei. El diputado vinculó directamente el nivel de impuestos y tasas provinciales con el financiamiento de lo que denomina "el costo de la política".

Críticas a las "cajas locales" de los municipios

El análisis de Huesen no se detuvo en el ámbito provincial, sino que también hizo foco en la situación de las intendencias tucumanas. Apuntó contra la proliferación de tasas municipales, las cuales, según su visión, no se traducen en beneficios para el contribuyente, sino que sirven para financiar “plantas sobredimensionadas y cajas locales”, mientras que las obras y los servicios públicos esenciales brillan por su ausencia.


El diputado sostuvo que este esquema de gasto público desmedido termina impactando directamente en el flujo de caja de los comerciantes, los productores agropecuarios y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la provincia, asfixiando cualquier posibilidad de crecimiento genuino.

Un pedido de cambio de rumbo

Hacia el final de su descargo, Huesen instó a la conducción de la FET a replantear sus reclamos gremiales para enfocarse en la reducción del gasto público en el territorio tucumano. Para el legislador, la defensa del sector privado pasa por exigir un alivio fiscal interno.

“Si de verdad quieren defender al sector productivo, dejen de buscar culpables en la Nación y exíjanle a Tucumán que baje el gasto, elimine tasas y deje de castigar al que trabaja”, concluyó el diputado.

Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónFederación Económica de TucumánGerardo HuesenJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

La FET llama a atenuar las distorsiones con otras regiones

Héctor Viñuales, presidente de la FET: “Las PyME necesitan un salvataje”

Héctor Viñuales, presidente de la FET: “Las PyME necesitan un salvataje”

Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
3

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
4

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
5

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
5

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Más Noticias
La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Comentarios