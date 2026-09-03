Huesen apuntó contra la FET y la presión tributaria provincial: “Dejen de buscar culpables en la Nación”

Resumen para apurados
- El diputado Gerardo Huesen cuestionó hoy en Tucumán a la FET por criticar a la Nación y a ARCA, instándola a reclamar contra la presión fiscal provincial y municipal.
- La entidad empresaria alertó sobre embargos rápidos de ARCA a pymes, pero el legislador libertario defendió los controles federales y denunció el gasto de la política local.
- La disputa profundiza el debate sobre la responsabilidad del ahogo financiero de las pymes, dividiendo reclamos entre el ajuste nacional y los tributos provinciales.
El diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), salió al cruce de la Federación Económica de Tucumán (FET)tras las recientes críticas de la entidad hacia el Gobierno nacional y los procedimientos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El parlamentario libertario defendió la gestión de Javier Milei y desplazó el eje del conflicto hacia la política fiscal de la provincia y los municipios.
A través de sus redes sociales, Huesen fue tajante al calificar de “miope” la visión de la entidad empresarial. Según el legislador, la conducción de la FET incurre en un error de diagnóstico al cuestionar los controles federales, al asegurar que el organismo nacional “simplemente hace cumplir la ley ante obligaciones vencidas”.
El reclamo de "firmeza" ante la Provincia
Según Huesen, el malestar del sector productivo no debería dirigirse hacia la Casa Rosada, sino hacia la Casa de Gobierno en Tucumán y las distintas intendencias. En ese sentido, planteó que la Federación debería tener “la misma firmeza” para reclamarle al Gobierno provincial y a los municipios por la carga impositiva que afecta la competitividad local.
“¿Para qué cobran tanto? Para sostener una Legislatura carísima, organismos llenos de cargos, asesores, burocracia y estructuras políticas”, fustigó el referente de Fuerza Republicana y aliado de Milei. El diputado vinculó directamente el nivel de impuestos y tasas provinciales con el financiamiento de lo que denomina "el costo de la política".
Críticas a las "cajas locales" de los municipios
El análisis de Huesen no se detuvo en el ámbito provincial, sino que también hizo foco en la situación de las intendencias tucumanas. Apuntó contra la proliferación de tasas municipales, las cuales, según su visión, no se traducen en beneficios para el contribuyente, sino que sirven para financiar “plantas sobredimensionadas y cajas locales”, mientras que las obras y los servicios públicos esenciales brillan por su ausencia.
El diputado sostuvo que este esquema de gasto público desmedido termina impactando directamente en el flujo de caja de los comerciantes, los productores agropecuarios y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la provincia, asfixiando cualquier posibilidad de crecimiento genuino.
Un pedido de cambio de rumbo
Hacia el final de su descargo, Huesen instó a la conducción de la FET a replantear sus reclamos gremiales para enfocarse en la reducción del gasto público en el territorio tucumano. Para el legislador, la defensa del sector privado pasa por exigir un alivio fiscal interno.
“Si de verdad quieren defender al sector productivo, dejen de buscar culpables en la Nación y exíjanle a Tucumán que baje el gasto, elimine tasas y deje de castigar al que trabaja”, concluyó el diputado.