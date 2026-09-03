Huesen apuntó contra la FET y la presión tributaria provincial: “Dejen de buscar culpables en la Nación”

Críticas a las "cajas locales" de los municipios

El análisis de Huesen no se detuvo en el ámbito provincial, sino que también hizo foco en la situación de las intendencias tucumanas. Apuntó contra la proliferación de tasas municipales, las cuales, según su visión, no se traducen en beneficios para el contribuyente, sino que sirven para financiar “plantas sobredimensionadas y cajas locales”, mientras que las obras y los servicios públicos esenciales brillan por su ausencia.