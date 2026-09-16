Embargos de ARCA en billeteras virtuales: qué pasa con tu dinero y cuándo recuperás la cuenta

Tener los fondos en una billetera virtual o mover dinero de un CBU bancario a una cuenta digital con CVU ya no representa un refugio frente a las medidas cautelares de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Dentro del esquema de ejecuciones fiscales, las plataformas operadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) forman parte del patrimonio embargable de los contribuyentes.