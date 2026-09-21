Otra jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad: sobreseyó a un chico de 14 años

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años, en el marco de una causa caratulada como tentativa de robo. La resolución fue firmada por la jueza Laura De Marinis y se convirtió en el segundo fallo judicial contrario a la normativa que establece la baja de la edad de imputabilidad.