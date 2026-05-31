La obsesión wellness: qué hay detrás de las modas que invaden tu plato

En definitiva, detrás de muchas de las tendencias que hoy dominan las redes sociales hay ideas valiosas, pero ninguna reemplaza lo esencial. Dormir bien, moverse, alimentarse de manera equilibrada y sostener hábitos realistas siguen siendo estrategias mucho más poderosas que cualquier moda. Después de todo, ¿qué tiene más impacto sobre la salud: el suplemento del momento o los hábitos que repetimos todos los días?