La obsesión wellness: qué hay detrás de las modas que invaden tu plato

Desayunos salados, matcha latte, cottage cheese, bebidas funcionales y alimentos proteicos. Basta recorrer TikTok o Instagram para encontrarse con alguna de las tendencias que hoy dominan el universo wellness internacional.
Muchas nacieron en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres y rápidamente se expandieron al resto del mundo impulsado por influencers, celebridades y especialistas en bienestar. La promesa suele ser tentadora: más energía, menos inflamación, mejor digestión, mayor saciedad y una vida más saludable.
Sin embargo, detrás de cada moda surge la misma pregunta: ¿cuánto hay de evidencia científica y cuánto de marketing? Para responderla, LA GACETA Lifestyle consultó a la nutricionista Noelia del Regno, quien analizó algunas de las tendencias alimentarias más populares del momento.
El auge del desayuno salado
Huevos revueltos, palta, salmón ahumado y tostadas con distintas fuentes de proteína. Lo que durante años pareció una postal típica de los brunchs de Nueva York hoy empieza a ganar terreno también en Argentina.
La teoría detrás de esta tendencia implica comenzar el día con una combinación de nutrientes que permita mantener niveles de energía más estables, evitar los famosos “picos de glucosa” y llegar con menos hambre a la siguiente comida.
Para la nutricionista Noelia del Regno, el fenómeno tiene aspectos positivos, aunque aclara que el foco no debería estar puesto en sí el desayuno es dulce o salado. “El beneficio pasa más por incorporar fuentes proteicas y fibra que por el sabor de la comida”, explicó. Además, destaca que los carbohidratos siguen siendo una parte importante de una alimentación equilibrada, especialmente cuando provienen de fuentes de buena calidad.
Durante décadas, el desayuno argentino estuvo compuesto principalmente por tostadas con mermelada, galletitas o medialunas acompañadas por café o té. Según la especialista, este tipo de opciones suelen generar menos saciedad porque aportan pocos nutrientes capaces de sostener la energía a lo largo de la mañana.
Y eso también explica por qué un desayuno dulce no necesariamente es una mala elección. Para Del Regno, una preparación a base de yogur, avena y frutas puede ofrecer beneficios similares a una opción salada bien armada, siempre que combine distintos nutrientes y no se base únicamente en azúcares o harinas refinadas.
Más que una cuestión de sabores, la tendencia refleja una nueva forma de pensar la primera comida del día: menos enfocada en productos ultraprocesados y más en la calidad nutricional de los ingredientes.
Cottage cheese: el regreso de un clásico
Entre las llamadas “wellness girls”, pocos alimentos ganaron tanta popularidad en los últimos años como el cottage cheese. Este queso fresco de textura granulada aparece en desayunos, ensaladas, tostadas y hasta postres virales de redes sociales.
Para la nutricionista, su éxito se debe a que “es una fuente de proteínas de buena calidad con muy bajo aporte graso y por eso genera saciedad”. Esa combinación lo convierte en una alternativa práctica para sumar este nutriente en desayunos, colaciones o comidas principales.
La especialista señala además que parte de su popularidad responde a diferencias culturales entre países. Mientras que en Argentina existen opciones como los quesos untables reducidos en grasa, en Estados Unidos el cottage cheese suele ocupar ese lugar dentro de muchas preparaciones cotidianas.
¿Vale la pena incorporarlo? Según Del Regno, sí puede ser una alternativa interesante para sumar variedad a la alimentación y aumentar el aporte proteico de manera sencilla. Sin embargo, aclara que no se trata de un alimento indispensable ni de una solución mágica, sino simplemente de una opción más dentro de una dieta equilibrada.
Matcha versus café: una rivalidad exagerada
En el universo wellness, el matcha parece haber desplazado al café. Muchos influencers sostienen que aporta energía más estable, genera menos ansiedad y tiene un impacto menor sobre el cortisol.
Del Regno considera que el matcha puede ser una excelente alternativa para quienes disfrutan su sabor, pero cree que la discusión suele simplificarse demasiado. “Hoy parece que hay que elegir entre uno u otro, cuando en realidad ninguno es malo”, señaló.
La nutricionista argumentó que el café también posee beneficios, especialmente por su aporte de antioxidantes. El problema aparece cuando se consume en exceso: “No es lo mismo tomar una taza que cinco cafés por día”.
Si bien existen recomendaciones que sugieren evitar que la primera bebida de la mañana sea café en algunas personas sensibles al estrés, Del Regno insiste en que el consumo moderado no representa un problema.
En conclusión: el matcha puede ser una buena opción, pero no existe ninguna necesidad de eliminar completamente el café si se consume de manera razonable.
Functional drinks: la bebida ya no es solo hidratación
Las bebidas funcionales son una de las categorías que más crecieron en los últimos años. Bajo este concepto aparecen desde supergreens hasta bebidas con electrolitos, infusiones de hibiscus o preparados que prometen mejorar la concentración y la digestión. Para la nutricionista, se trata de una tendencia donde conviven beneficios reales con mucho marketing.
Los supergreens, por ejemplo, suelen contener mezclas concentradas de vegetales, fibras, vitaminas y antioxidantes. Pueden ser útiles para personas cuya alimentación es insuficiente o que tienen dificultades para alcanzar ciertos requerimientos nutricionales. Sin embargo, Del Regno aclara que no son indispensables: “pueden complementar una alimentación deficiente, pero no reemplazarla”.
Algo similar ocurre con las bebidas con electrolitos. Son útiles para reponer minerales después de entrenamientos intensos o durante jornadas de calor extremo, pero no resultan necesarias para la hidratación cotidiana. “Nada reemplaza al agua”, enfatizó.
La obsesión por la proteína
Si hay un nutriente que domina la conversación actual, es la proteína. Lo que comenzó como una tendencia asociada al mundo fitness hoy se expandió mucho más allá de los gimnasios. Yogures, leches y snacks fueron apenas el comienzo: la obsesión llegó incluso a alimentos tradicionalmente vinculados a los carbohidratos, como panes, pastas y galletitas, que ahora aparecen en versiones enriquecidas.
Para la nutricionista Noelia del Regno, el fenómeno tiene una parte positiva. Durante años, explica, este nutriente quedó asociado casi exclusivamente a deportistas, cuando en realidad cumple funciones fundamentales para preservar la masa muscular, aumentar la saciedad y prevenir el deterioro muscular asociado al envejecimiento.
Sin embargo, la especialista advierte que también existe una importante dosis de marketing detrás de esta tendencia. Según explicó, muchos productos se promocionan destacando un mayor aporte proteico cuando, en algunos casos, las diferencias respecto de sus versiones tradicionales son mínimas. Otros, en cambio, sí pueden convertirse en herramientas útiles para aumentar el consumo diario de este nutriente de una manera sencilla.
Del Regno insiste en que una alimentación saludable no puede centrarse únicamente en un solo componente. “Las proteínas son importantes, pero también los carbohidratos, las grasas saludables, la fibra y los micronutrientes”, señaló. La clave está en encontrar un equilibrio y adaptar la alimentación a las necesidades de cada persona, que varían según la edad, el nivel de actividad física y los objetivos individuales.
Mini meals: ¿comer poco todo el día?
Otra tendencia popular propone abandonar las comidas tradicionales para reemplazarlas por pequeñas ingestas distribuidas a lo largo de la jornada. Yogur con frutas, hummus, tostadas con proteína y snacks saludables aparecen constantemente en las redes sociales.
Sin embargo, Del Regno no es partidaria de este enfoque. La especialista considera que realizar cuatro comidas completas suele ser más beneficioso que permanecer comiendo durante todo el día.
Según explicó, el cuerpo también necesita períodos de reposo digestivo y el picoteo constante puede transformarse fácilmente en un hábito difícil de controlar. Incluso cuando los alimentos elegidos son saludables, la sensación de estar comiendo permanentemente puede terminar generando una relación poco equilibrada con la comida.
La nutricionista tampoco se muestra partidaria del ayuno como una solución universal. Según señala, muchas personas se enfocan excesivamente en la cantidad de horas que pasan sin comer cuando, en realidad, lo más importante sigue siendo la calidad de los alimentos que consumen durante el resto del día.
Para Del Regno, el objetivo no debería ser comer de manera constante ni pasar largas horas sin ingerir alimentos, sino encontrar una rutina equilibrada que pueda sostenerse en el tiempo y que permita construir hábitos saludables a largo plazo.
Cortisol: cuando el bienestar se vuelve una obsesión
Pocas palabras se volvieron tan populares en los últimos años como cortisol. La hormona asociada al estrés aparece constantemente en videos que prometen reducir inflamación abdominal, mejorar el sueño o favorecer la pérdida de peso.
Del Regno reconoce que el estrés crónico, el mal descanso y ciertos hábitos pueden afectar el equilibrio hormonal. Sin embargo, cree que muchas veces las redes sociales terminan simplificando excesivamente un tema mucho más complejo.
“A veces la obsesión por bajar el cortisol genera más estrés que el problema original”. La especialista considera que es positivo adoptar hábitos como dormir mejor, realizar actividad física o incorporar momentos de relajación. Pero advierte que intentar controlar cada detalle de la alimentación o de la rutina diaria por miedo a alterar esta hormona puede terminar generando una presión innecesaria.
Muchas personas terminan enfocándose tanto en evitar cualquier conducta que supuestamente eleve el cortisol que convierten el bienestar en una exigencia difícil de sostener. En esos casos, la búsqueda de una vida más saludable puede generar el efecto contrario al deseado. El objetivo no debería ser perseguir la perfección, sino construir hábitos realistas que puedan mantenerse en el tiempo y contribuyan a reducir el estrés de manera genuina.
Más allá de las modas: qué recomienda realmente una nutricionista
Cuando se le pregunta qué hábitos considera realmente importantes, Del Regno no mencionó suplementos, superalimentos ni tendencias virales. En cambio, destacó algunos pilares clásicos que hoy vuelven a ganar protagonismo.
Uno de ellos es el entrenamiento de fuerza. Durante años, gran parte del foco estuvo puesto en el cardio y en la pérdida de peso. Hoy, cada vez más especialistas ponen el acento en la construcción y preservación de la masa muscular, un cambio que refleja una mirada más centrada en la salud y la funcionalidad del cuerpo que en el número que marca la balanza.
“La musculación permite mejorar la composición corporal, aumentar la fuerza y favorecer un envejecimiento más saludable”. También destacó el valor de las caminatas diarias, el descanso adecuado, la hidratación y la reducción de alimentos ultraprocesados.
En definitiva, detrás de muchas de las tendencias que hoy dominan las redes sociales hay ideas valiosas, pero ninguna reemplaza lo esencial. Dormir bien, moverse, alimentarse de manera equilibrada y sostener hábitos realistas siguen siendo estrategias mucho más poderosas que cualquier moda. Después de todo, ¿qué tiene más impacto sobre la salud: el suplemento del momento o los hábitos que repetimos todos los días?