Homero Pettinato defendió a su hermano Felipe: “Estoy convencido de que fue un accidente”

Y Homero destacó que lo ocurrido ayudó al joven a buscar ayuda: "Esto fue el final de sus problemas en ese sentido y ahora estoy disfrutando a mi hermano y mi vínculo con él, la condena me pega mal porque estoy convencido de su inocencia". "Mi mamá lo único que quería era que no fuera preso, para mí fue una amargura total que él declarara que tuvo participación material en el hecho", cerró.