Homero Pettinato defendió a su hermano Felipe: “Estoy convencido de que fue un accidente”

Resumen para apurados
- Homero Pettinato defendió la inocencia de su hermano Felipe tras ser condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en Buenos Aires.
- El hecho ocurrió durante un incendio en el departamento de Felipe. Homero cuestionó el tratamiento mediático del caso y la estigmatización de su hermano por su perfil y adicciones.
- La condena genera divisiones; mientras Homero busca limpiar la imagen de su hermano apelando a la tesis del accidente, la familia de la víctima mantiene su reclamo de justicia.
Luego de que se conociera la sentencia para Felipe Pettinato en la causa por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, su hermano Homero contó cómo atraviesa su familia este momento y respaldó la inocencia del joven de 32 años.
En una entrevista con Martín Cirio y Agostina Di Stefano, más conocida como "Bonaerense", para Twitch, el panelista de OLGA aseveró: "Estoy convencido de su inocencia, fui la primera persona que llegó después del accidente, llegué y lo encontré". "Lo que sucede es que en el marco de las causas penales seguís la estrategia de la defensa y nosotros queríamos cuidar mucho al que murió, al amigo de Felipe", precisó.
En ese sentido, criticó la cobertura mediática del caso: "Y después los medios hicieron una carnicería que para mí es muy desleal y que debería ser ilegal, no tengo problema en decirlo, dijeron que había un acelerante, que había alcohol, hasta un cuchillo en la escena... y desinforman a un punto que la gente descree de la información".
Luego, reflexionó respecto a su hermano: "Felipe también se enfrentó a un gran prejuicio porque es un chico raro, que se viste de Michael Jackson, que se maquilla, que nunca tuvo tantos amigos, la gente lo veía como un freak, ven un neurólogo y un freak y ¿quién mató acá?".
"Eso pesó mucho y la condena tiene win-win, la familia del muerto tiene su condenado y el condenado no va preso, pero a mí me duele la mucho la condena social de decirle asesino, estoy convencido de que fue un accidente", explicó.
Acto seguido, confesó: "No puedo develar un montón de datos que yo sé del hecho porque no quiero ensuciar a una persona que perdió la vida porque tiene una familia, si su mamá me llama, yo se lo digo, si lo quiere saber ella personalmente, yo se lo cuento, pero no lo puedo contar en un medio".
Para finalizar, habló de las adicciones que sufrió Felipe en un pasado y cómo eso afectó a la familia: "Cuando él tenía un problema fuerte con las drogas, vivimos la mitad de nuestra vida, la mitad de tu vida es ver si está vivo, si está bien, si la clínica lo va a poder rehabilitar realmente, hasta hace cuatro años yo viví eso".
Y Homero destacó que lo ocurrido ayudó al joven a buscar ayuda: "Esto fue el final de sus problemas en ese sentido y ahora estoy disfrutando a mi hermano y mi vínculo con él, la condena me pega mal porque estoy convencido de su inocencia". "Mi mamá lo único que quería era que no fuera preso, para mí fue una amargura total que él declarara que tuvo participación material en el hecho", cerró.