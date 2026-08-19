“Creía que iba a morir”: Sofi Gonet contó qué le pasó tras aplicarse una sustancia para bajar de peso

La experiencia también tuvo consecuencias emocionales. La influencer explicó que comenzó a sufrir episodios de ansiedad durante la noche, principalmente por el temor de que los efectos sobre su organismo fueran permanentes. En ese período, contó que recurría incluso a conversaciones con ChatGPT para intentar calmarse ante el miedo de no volver a disfrutar de la comida como antes.