“Creía que iba a morir”: Sofi Gonet contó qué le pasó tras aplicarse una sustancia para bajar de peso
Sofi Gonet relató el dramático episodio de salud que atravesó después de recurrir a una sustancia para bajar de peso sin supervisión médica. Contó los síntomas que sufrió y las secuelas que enfrentó durante los meses siguientes.
Resumen para apurados
- La influencer Sofi Gonet reveló que debió ser atendida de urgencia tras inyectarse por su cuenta Retatrutide, una sustancia no autorizada para bajar de peso.
- La joven adquirió el péptido en el mercado informal buscando adelgazar rápido, lo que le provocó temblores, fiebre, confusión y secuelas digestivas y emocionales.
- Cuatro meses después del hecho, Gonet hizo público su testimonio para concientizar sobre la presión estética y advertir los peligros del uso de fármacos no regulados.
Sofi Gonet sorprendió a sus seguidores al contar el grave episodio de salud que atravesó después de aplicarse por su cuenta una sustancia utilizada para intentar bajar de peso. La influencer relató que recurrió a un péptido adquirido en el mercado informal, sin supervisión médica, y que horas más tarde comenzó a experimentar fuertes síntomas.
La joven explicó que tomó la decisión en medio de una obsesión por conseguir resultados rápidos con el entrenamiento. Cuatro meses después de aquella experiencia, decidió contar lo ocurrido para advertir sobre los riesgos de recurrir a este tipo de sustancias sin indicación profesional.
Qué le pasó a Sofi Gonet después de aplicarse Retatrutide
Según relató Gonet, la sustancia que se aplicó fue Retatrutide, un péptido que no estaba autorizado para ese uso. La influencer reconoció que tomó la decisión impulsivamente y calificó lo ocurrido como un “ataque de ignorancia bruta”.
Los primeros síntomas aparecieron pocas horas después de la aplicación. De acuerdo con su relato, comenzó a sentir un sueño repentino y muy intenso, acompañado por mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión.
La situación la asustó al punto de pensar que podía morir. En medio del malestar, llamó a su padre y le pidió que fuera a verla. Finalmente, su familia la llevó a una guardia médica, donde quedó bajo atención mientras esperaban que su organismo eliminara la sustancia.
Las consecuencias que sufrió después
El episodio no terminó cuando pasó la reacción inicial. Gonet contó que permaneció durante una semana con náuseas y sin poder alimentarse con normalidad. Además, aseguró que durante aproximadamente un mes dejó de sentir antojos y que su relación con la comida cambió por completo.
La experiencia también tuvo consecuencias emocionales. La influencer explicó que comenzó a sufrir episodios de ansiedad durante la noche, principalmente por el temor de que los efectos sobre su organismo fueran permanentes. En ese período, contó que recurría incluso a conversaciones con ChatGPT para intentar calmarse ante el miedo de no volver a disfrutar de la comida como antes.
La reflexión de Sofi Gonet sobre la obsesión por bajar de peso
Cuatro meses después de aquella experiencia, Gonet decidió hacer público su relato como una advertencia para quienes puedan sentirse tentados a recurrir a métodos similares para modificar su cuerpo rápidamente.
La joven aseguró que, después de lo ocurrido, decidió no volver a obsesionarse con bajar de peso ni recurrir a medidas que considerara perjudiciales para su salud. “Lo verdadero privilegio es la salud. No caigan”, expresó al cerrar su reflexión sobre la experiencia y cuestionar la presión por alcanzar determinados estándares de delgadez.