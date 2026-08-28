Sofía “La Reini” Gonet explotó contra Valentina Pergolini por abandonar Popstars: “Nepo babies”

Resumen para apurados
- En el streaming de Telefe, Sofía Gonet criticó a Valentina Pergolini por renunciar a Popstars para priorizar otro proyecto, acusando privilegios de "nepo baby".
- La hija de Mario Pergolini abandonó el reality tras superar dos etapas con elogios del jurado, lo que desató el reclamo de Gonet sobre el esfuerzo de otros participantes.
- La controversia reaviva el debate público sobre las oportunidades y privilegios de los hijos de figuras famosas dentro de la industria del entretenimiento argentino.
La salida de Valentina Pergolini de Popstars generó repercusiones dentro del streaming de Telefe. La joven, de 20 años, había superado las primeras dos rondas del reality y recibido elogios del jurado, pero decidió abandonar la competencia para avanzar con otro proyecto artístico.
La decisión sorprendió debido a la buena recepción que había tenido durante su paso por el programa. Ángela Torres, el mexicano Charlie García y Nicki Nicole habían destacado su interpretación de “Desafiando al destino”, de María Becerra, y valorado especialmente su intención de construir una identidad propia más allá de su apellido.
Luego de avanzar de ronda, Valentina explicó frente a las cámaras los motivos por los que decidió bajarse de la competencia y continuar con otro proyecto.
“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, explicó.
La reacción de Sofía “La Reini” Gonet a la salida de Valentina Pergolini
Mientras Telefe mostraba la salida de la joven, la decisión fue debatida en el streaming del canal. Allí, Sofía “La Reini” Gonet expresó una mirada crítica y puso el foco en el esfuerzo que realizan otras participantes para llegar al programa.
“¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?”, lanzó la influencer, indignada.
Juli Poggio intentó entonces aportar otra mirada y recordó que Gonet también suele tener varios proyectos al mismo tiempo.
“Pero pará, Reini, vos que también sos de tener muchos proyectos. A veces pasa que se superponen las cosas”, señaló Poggio.
Sin embargo, Gonet mantuvo su postura y reconoció que tiene un particular rechazo hacia los denominados “nepo babies”, un término utilizado para referirse a personas que acceden a determinadas oportunidades profesionales a partir de sus vínculos familiares con personas reconocidas o famosas.
“Pero ellas están luchando por esto. Ellas mueren porque se les dé esto. Yo no soy objetiva cuando hay un nepo baby igual”, admitió Gonet, quien paradójicamente terminó una relación hace un tiempo con Homero Pettinato, hijo de Roberto.
Mientras intentaba explicar su postura, la influencer agregó: “Me doy cuenta que no. Tengo como... no sé cómo explicarlo”.