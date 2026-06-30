Qué dijo Homero Pettinato sobre los rumores de reconciliación con Sofía Gonet

Cuando le mencionaron que existía un video que respaldaba la versión, Pettinato reaccionó sorprendido. "¿Un video de qué?", preguntó. Ante la explicación de que se trataba de imágenes de ambos juntos, respondió: "No, no creo. Debe ser del año pasado. Del año pasado, de este año, de principio de año".