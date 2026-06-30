Qué dijo Homero Pettinato sobre los rumores de reconciliación con Sofía Gonet
El conductor desmintió en varias oportunidades que hubiera retomado la relación con la influencer. Sin embargo, imágenes difundidas por Bondi Live lo mostraron junto a su ex pareja y reavivaron las versiones de una posible vuelta.
Resumen para apurados
- Homero Pettinato desmintió recientemente en Buenos Aires haber regresado con su expareja Sofía Gonet, a pesar de los rumores y videos que los vinculan nuevamente.
- La pareja terminó su relación tras varios cruces públicos. Recientemente, un programa de televisión difundió imágenes actuales de ambos saliendo juntos de un departamento.
- Aunque Pettinato intentó justificar el video con humor, el hecho reaviva el interés mediático sobre la pareja y plantea dudas sobre el verdadero estado de su relación.
La relación entre Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet terminó en medio de un escándalo que tuvo varios capítulos y fuertes cruces públicos. Con el paso del tiempo, ambos siguieron caminos separados, pero una nueva versión sobre una posible reconciliación volvió a ubicarlos en el centro de la escena.
El encargado de instalar el tema fue Pepe Ochoa durante el programa El Ejército de la mañana (Bondi Live), donde aseguró que la ex pareja había decidido darse una nueva oportunidad. Según relató, ambos fueron vistos saliendo juntos del departamento de Pettinato, a los besos y de la mano.
Luego de que trascendiera la información, las cámaras de Intrusos (América) interceptaron a Pettinato a la salida de Olga para consultarle por las versiones. "En Bondi dijeron que vos habías vuelto. Se están volviendo a ver con la Reini", le planteó el cronista Walle.
Desde el estudio, Ochoa reforzó la información: "Los vieron salir del departamento de él, a los besos, de la mano". Sin embargo, la respuesta de Pettinato fue tajante: "No".
El periodista Oliver Quiroz intentó profundizar en el tema y le preguntó si podían felicitarlo por la supuesta reconciliación. "No, no, no", respondió el conductor.
Cuando le mencionaron que existía un video que respaldaba la versión, Pettinato reaccionó sorprendido. "¿Un video de qué?", preguntó. Ante la explicación de que se trataba de imágenes de ambos juntos, respondió: "No, no creo. Debe ser del año pasado. Del año pasado, de este año, de principio de año".
Consultado nuevamente sobre si mantenía contacto con Gonet, volvió a negar un reencuentro: "No".
En otro tramo de la entrevista, Quiroz cambió el enfoque y le preguntó si le gustaría retomar la relación o si consideraba que era una historia terminada. "Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. O sea, ni lo, ni lo pienso", respondió Pettinato.
La única concesión llegó cuando le consultaron si seguían intercambiando mensajes. "¿Algún mensajito buena onda hay o cortaron vínculo?", preguntó el cronista.
"En algún momento, hace unos meses, hace dos meses, por ahí", admitió el conductor.
El video complicó la desmentida de Homero Pettinato
Mientras Pettinato insistía en que las imágenes no eran recientes, desde Intrusos le anticiparon que mostrarían un video registrado hacía apenas una semana. "Vamos a ver unas imágenes después, hace una semana, confirmando la Reini saliendo", anunció Quiroz
La reacción del conductor cambió cuando el material apareció en pantalla. Ochoa señaló: "Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren".
Al observar las imágenes, Pettinato respondió con una frase que despertó risas en el estudio: "Qué raro, estoy vestido como ahora, boludo, rarísimo". Acto seguido, intentó justificar la coincidencia: "Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa".