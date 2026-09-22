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Cuidado en WhatsApp: escribir estas palabras puede hacerte perder la cuenta

Ciertos comportamientos y contenidos pueden activar las medidas de seguridad de WhatsApp y poner en riesgo el acceso a una cuenta.

Cuidado en WhatsApp: escribir estas palabras puede hacerte perder la cuenta
Foto: Magnific
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • WhatsApp advierte que suspenderá o eliminará cuentas de usuarios a nivel global que utilicen términos de odio, amenazas o contenidos ilegales en la app.
  • Mediante algoritmos y reportes, Meta detecta infracciones a las normas comunitarias, aplicando bloqueos temporales o definitivos que impiden el acceso a los chats.
  • Esta moderación subraya el endurecimiento de las políticas de Meta, obligando a los usuarios a cuidar su lenguaje para no perder definitivamente su número en el servicio.
Resumen generado con IA

Las normas de WhatsApp están creadas para proteger a sus usuarios de otros usuarios que se constituyan como posibles atacantes. La política de seguridad y privacidad está pensada para evitar la vulneración de los derechos de las personas sobre su intimidad y sus propios datos. Por eso, la aplicación de Meta es capaz de detectar algunos comportamientos nocivos según los términos y palabras que un usuario utilice.

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Aceptar los términos y condiciones para utilizar WhatsApp implica acceder a un acuerdo mediante el cual el usuario declara conocer cuáles son las reglas de la aplicación. Faltar a estas normas puede llevar a que Meta detecte una infracción. Según la gravedad de esta, los desarrolladores pueden bloquear o eliminar un perfil para evitar que continúen sus conductas de riesgo.

Qué términos evitar en WhatsApp para que no bloqueen tu cuenta

WhatsApp cuenta con un equipo y con tecnología de supervisión que monitorean constantemente los mensajes y la información que circula. Ante la detección de algún comportamiento peligroso, una cuenta puede ser cerrada definitivamente. La normativa de la aplicación prohíbe explícitamente atentar contra terceros y tiene particular sensibilidad para detectar contenido vinculado a la pornografía o a la pedofilia.

Así, WhatsApp puede sancionar expresiones amenazantes y ataques, lenguaje obsceno, mensajes intimidantes o que inciten al odio de manera directa o indirecta contra personas específicas y contenido difamatorio. También se busca disminuir la difusión de noticias falsas y contenido que distorsione la verdad. La difusión de esta información puede representar el bloqueo de una cuenta.

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Es válido aclarar que no solo los términos y el lenguaje considerados amenazantes son causa de bloqueo de una cuenta. También lo son los intentos de hacer modificaciones en las configuraciones internas de la aplicación o forzarla con otras aplicaciones como las de personalización.

Qué hacer si bloquean mi cuenta de WhatsApp

La primera consecuencia del bloqueo de una cuenta es la pérdida del acceso inmediato a los chats y a toda la información contenida en ellos. Además, se elimina la prestación del servicio, por lo que tampoco se pueden enviar o recibir más mensajes. Si WhatsApp bloquea o suspende tu cuenta, puede que aparezca una leyenda: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”.

El tiempo de duración de un bloqueo puede variar. Puede ir desde un bloqueo permanente hasta una suspensión temporal, según qué tan grave considere Meta que fue la infracción en que incurrió el usuario. Si se trata de un bloqueo permanente, el usuario no podrá recuperar su perfil con el mismo número o mismo nombre de usuario. Si es una suspensión, en cambio, podrá volver a iniciar sesión en su cuenta una vez transcurrido un breve lapso temporal.

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