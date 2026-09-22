Cuidado en WhatsApp: escribir estas palabras puede hacerte perder la cuenta

Las normas de WhatsApp están creadas para proteger a sus usuarios de otros usuarios que se constituyan como posibles atacantes. La política de seguridad y privacidad está pensada para evitar la vulneración de los derechos de las personas sobre su intimidad y sus propios datos. Por eso, la aplicación de Meta es capaz de detectar algunos comportamientos nocivos según los términos y palabras que un usuario utilice.