WhatsApp permitirá sumar hasta cinco inteligencias artificiales en tus chats

Los riesgos en la privacidad

Sin embargo, el punto crucial que los usuarios deben tener en cuenta es la privacidad: los intercambios con asistentes de terceros no contarán con cifrado de extremo a extremo. Debido a que los mensajes se procesan a través de la infraestructura de Meta en nombre del desarrollador externo, el procesamiento de los datos quedará sujeto a los términos y políticas de confidencialidad de la empresa proveedora de la IA, por lo que se recomienda evitar el envío de información sensible o personal.