WhatsApp permitirá sumar hasta cinco inteligencias artificiales en tus chats
La aplicación de mensajería comenzó a probar una función para integrar asistentes como ChatGPT o Gemini en conversaciones individuales. Qué cambia en la privacidad, cómo se configuran y por qué representa un giro clave en la plataforma.
Resumen para apurados
- Meta comenzó a probar en WhatsApp la integración de hasta cinco inteligencias artificiales externas en chats individuales para evitar el uso de bots no autorizados.
- La función se configura mediante claves API desde una nueva pestaña de Agentes, permitiendo que asistentes como ChatGPT o Gemini respondan como un contacto más.
- La medida potenciará la productividad en la app, aunque plantea advertencias de privacidad dado que estos chats con IA de terceros no tendrán cifrado de extremo a extremo.
WhatsApp decidió darle entrada a los múltiples agentes de inteligencia artificial de los que en la actualidad dispone el mercado. Con la posibilidad de permitir el acceso de estos servicios a los chats individuales, Meta sumó una actualización clave que habilita la conexión de herramientas de terceros para que realicen tareas en nombre del titular. Así es como ChatGPT, Gemini o Claude, entre muchas otras, pueden ingresar a la plataforma para conversar y dar respuestas de acuerdo con sus capacidades específicas.
Esta novedad fue detectada inicialmente por el sitio especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.35.3 para Android y se encuentra en una etapa de despliegue limitado en determinados países. Con este movimiento, Meta busca ofrecer soporte nativo a sistemas externos, evitando que los usuarios deban recurrir a soluciones informales o "bots" no autorizados que en el pasado derivaban en el bloqueo o la suspensión de las cuentas.
Cómo se configuran los nuevos asistentes
El funcionamiento del sistema se gestionará desde una nueva pestaña de «Agentes» en el menú de configuración de la app. Desde allí, los usuarios podrán conectar hasta un máximo de cinco asistentes en simultáneo, asignándole a cada uno un nombre y una foto de perfil personalizados. Para vincularlos, WhatsApp generará una clave API que deberá pegarse en el entorno o servicio del proveedor externo que aloje a la inteligencia artificial.
Una vez realizada la configuración, el agente aparecerá en la lista de conversaciones como si fuera un contacto más. La diferencia principal respecto a un chat tradicional radica en que estas herramientas no solo responderán consultas, sino que estarán capacitadas para interpretar instrucciones complejas y ejecutar acciones, tales como redactar textos, organizar datos o procesar información a partir de lenguaje natural.
En cuanto al alcance de uso y la seguridad, Meta estableció límites precisos. Los agentes únicamente podrán utilizarse en conversaciones individuales (quedan excluidos los grupos y las comunidades) y solo tendrán acceso al contenido que el usuario envíe directamente dentro de ese espacio específico; no podrán leer otros chats, contactos o archivos del teléfono.
Los riesgos en la privacidad
Sin embargo, el punto crucial que los usuarios deben tener en cuenta es la privacidad: los intercambios con asistentes de terceros no contarán con cifrado de extremo a extremo. Debido a que los mensajes se procesan a través de la infraestructura de Meta en nombre del desarrollador externo, el procesamiento de los datos quedará sujeto a los términos y políticas de confidencialidad de la empresa proveedora de la IA, por lo que se recomienda evitar el envío de información sensible o personal.