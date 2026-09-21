Caída masiva de WhatsApp, Instagram y Facebook: qué pasó con las redes sociales de Meta

Falta de explicaciones de Meta

A pesar de que el tráfico y las funciones principales de las aplicaciones comenzaron a normalizarse progresivamente hacia el final de la jornada, la falta de explicaciones oficiales incrementó la incertidumbre entre los usuarios. Hasta el momento, Meta no ha emitido ningún comunicado formal que precise la causa técnica detrás del apagón masivo ni se ha confirmado si la falla estuvo vinculada a sus servidores centrales o a inconvenientes en la infraestructura global de la empresa.