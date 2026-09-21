Caída masiva de WhatsApp, Instagram y Facebook: qué pasó con las redes sociales de Meta
Un colapso global en los servidores dejó sin servicio a millones de usuarios durante la noche del domingo. Cierres de sesión inesperados, fallas para actualizar el feed y problemas de acceso generaron incertidumbre en todo el mundo.
Resumen para apurados
- Las plataformas de Meta sufrieron una caída masiva a nivel global el domingo por la noche debido a una falla en sus servidores que afectó a millones de usuarios.
- Los usuarios reportaron cierres de sesión y errores para cargar contenidos en Instagram, Facebook y WhatsApp, restableciéndose el servicio de forma gradual hacia las 23.
- La falta de un comunicado oficial de Meta genera incertidumbre sobre la vulnerabilidad y la estabilidad de su infraestructura digital ante futuros apagones masivos.
Mil millones de personas alrededor del mundo que comentan su vida, comparten urgencias y se mantienen actualizadas constantemente quedaron completamente desconectadas luego de que las aplicaciones de Meta sufrieran una caída masiva en la totalidad del globo. Facebook, WhatsApp e Instagram experimentaron una serie de fallas que comprendieron cierres inesperados de sesión y la pérdida de acceso a sus cuentas debido a una aparente interrupción del servicio.
WhatsApp, Facebook e Instagram registraron caídas en todo el mundo este domingo 20 de septiembre. De acuerdo con el portal oficial en tiempo real que monitorea los problemas técnicos y las caídas de servicios en aplicaciones y servicios digitales, Downdetector, la caída en las aplicaciones del gigante tecnológico registró un pico entre las 10 y 10:30 de la noche del domingo según la hora local de la Argentina, con reportes de todo el mundo.
Un pico de fallas en pleno horario central
Las plataformas de redes sociales más grandes del mundo quedaron inutilizables mientras que decenas de miles de personas reportaron interrupciones en los distintos sitios. El número de incidencias alcanzó su punto máximo a las 22:16 de la noche, cuando más de 17.000 personas se quedaron sin poder usar Facebook. Los usuarios indicaron que no podían acceder a los sitios web afectados, y que Instagram también parecía estar experimentando problemas con su aplicación.
Las complicaciones se sintieron en especial en la versión web de cada aplicación, donde muchos usuarios no lograron iniciar sesión o sufrieron desconexiones repentinas. En el caso de Instagram y Threads, los inconvenientes incluyeron errores al actualizar el feed, cargar historias y utilizar funciones de mensajería. Facebook Messenger también pareció haber sido afectado por la interrupción del servicio.
Poco antes de las 23 horas parecía haberse restablecido el acceso a las plataformas de redes sociales.
Falta de explicaciones de Meta
A pesar de que el tráfico y las funciones principales de las aplicaciones comenzaron a normalizarse progresivamente hacia el final de la jornada, la falta de explicaciones oficiales incrementó la incertidumbre entre los usuarios. Hasta el momento, Meta no ha emitido ningún comunicado formal que precise la causa técnica detrás del apagón masivo ni se ha confirmado si la falla estuvo vinculada a sus servidores centrales o a inconvenientes en la infraestructura global de la empresa.