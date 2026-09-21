SociedadTecnología

Caída masiva de WhatsApp, Instagram y Facebook: qué pasó con las redes sociales de Meta

Un colapso global en los servidores dejó sin servicio a millones de usuarios durante la noche del domingo. Cierres de sesión inesperados, fallas para actualizar el feed y problemas de acceso generaron incertidumbre en todo el mundo.

Qué pasó con las redes de Meta este domingo.
Qué pasó con las redes de Meta este domingo. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las plataformas de Meta sufrieron una caída masiva a nivel global el domingo por la noche debido a una falla en sus servidores que afectó a millones de usuarios.
  • Los usuarios reportaron cierres de sesión y errores para cargar contenidos en Instagram, Facebook y WhatsApp, restableciéndose el servicio de forma gradual hacia las 23.
  • La falta de un comunicado oficial de Meta genera incertidumbre sobre la vulnerabilidad y la estabilidad de su infraestructura digital ante futuros apagones masivos.
Resumen generado con IA

Mil millones de personas alrededor del mundo que comentan su vida, comparten urgencias y se mantienen actualizadas constantemente quedaron completamente desconectadas luego de que las aplicaciones de Meta sufrieran una caída masiva en la totalidad del globo. Facebook, WhatsApp e Instagram experimentaron una serie de fallas que comprendieron cierres inesperados de sesión y la pérdida de acceso a sus cuentas debido a una aparente interrupción del servicio.

WhatsApp permitirá sumar hasta cinco inteligencias artificiales en tus chats

WhatsApp permitirá sumar hasta cinco inteligencias artificiales en tus chats

WhatsApp, Facebook e Instagram registraron caídas en todo el mundo este domingo 20 de septiembre. De acuerdo con el portal oficial en tiempo real que monitorea los problemas técnicos y las caídas de servicios en aplicaciones y servicios digitales, Downdetector, la caída en las aplicaciones del gigante tecnológico registró un pico entre las 10 y 10:30 de la noche del domingo según la hora local de la Argentina, con reportes de todo el mundo.   

Un pico de fallas en pleno horario central

Las plataformas de redes sociales más grandes del mundo quedaron inutilizables mientras que decenas de miles de personas reportaron interrupciones en los distintos sitios. El número de incidencias alcanzó su punto máximo a las 22:16 de la noche, cuando más de 17.000 personas se quedaron sin poder usar Facebook. Los usuarios indicaron que no podían acceder a los sitios web afectados, y que Instagram también parecía estar experimentando problemas con su aplicación.   

Caída masia de Instagram alrededor de las 10 de la noche. Caída masia de Instagram alrededor de las 10 de la noche. Imagen: Downdetector

Las complicaciones se sintieron en especial en la versión web de cada aplicación, donde muchos usuarios no lograron iniciar sesión o sufrieron desconexiones repentinas. En el caso de Instagram y Threads, los inconvenientes incluyeron errores al actualizar el feed, cargar historias y utilizar funciones de mensajería. Facebook Messenger también pareció haber sido afectado por la interrupción del servicio.

Poco antes de las 23 horas parecía haberse restablecido el acceso a las plataformas de redes sociales.

Falta de explicaciones de Meta

A pesar de que el tráfico y las funciones principales de las aplicaciones comenzaron a normalizarse progresivamente hacia el final de la jornada, la falta de explicaciones oficiales incrementó la incertidumbre entre los usuarios. Hasta el momento, Meta no ha emitido ningún comunicado formal que precise la causa técnica detrás del apagón masivo ni se ha confirmado si la falla estuvo vinculada a sus servidores centrales o a inconvenientes en la infraestructura global de la empresa.

Temas FacebookInstagramMark ZuckerbergWhatsAppMeta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Puguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Puguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla
4

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
5

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Comentarios