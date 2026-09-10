Pasó de ser denunciado por acoso a víctima de “escraches” y amenazas

Resumen para apurados
- Un menor señalado por acoso en Tucumán sufrió escraches y amenazas recientes tras acusaciones públicas, sin que existan denuncias penales formales.
- Las recriminaciones contra el joven surgieron en redes sociales y marchas, pero nunca fueron radicadas ante el Ministerio Público Fiscal.
- El caso reaviva el debate sobre los linchamientos digitales, la falta de garantías del debido proceso y los riesgos para la integridad de los menores.
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