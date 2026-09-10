Seguridad

Pasó de ser denunciado por acoso a víctima de “escraches” y amenazas

El señalado es menor de edad y sólo fue acusado en marchas y por las redes sociales.

REALIDAD. Los casos de acoso nunca fueron denunciados formalmente en el Ministerio Público Fiscal.
REALIDAD. Los casos de acoso nunca fueron denunciados formalmente en el Ministerio Público Fiscal.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un menor señalado por acoso en Tucumán sufrió escraches y amenazas recientes tras acusaciones públicas, sin que existan denuncias penales formales.
  • Las recriminaciones contra el joven surgieron en redes sociales y marchas, pero nunca fueron radicadas ante el Ministerio Público Fiscal.
  • El caso reaviva el debate sobre los linchamientos digitales, la falta de garantías del debido proceso y los riesgos para la integridad de los menores.
Resumen generado con IA

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