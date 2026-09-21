WhatsApp deja de funcionar en varios celulares en septiembre: la lista completa y cómo guardar tus chats

Con el transcurso del tiempo, los teléfonos incompatibles pierden la posibilidad de descargar actualizaciones desde Google Play Store o App Store. Esta situación genera fallas al momento de confirmar el número de teléfono, acceder a la cuenta, transmitir mensajes, transferir archivos o concretar llamadas y videollamadas. Al momento en que la herramienta digital queda completamente inhabilitada para recibir mejoras o ejecutarse, la única opción viable consiste en transferir todos los datos personales hacia un dispositivo que cumpla con los requerimientos técnicos vigentes.