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WhatsApp deja de funcionar en varios celulares en septiembre: la lista completa y cómo guardar tus chats

La compañía tecnológica actualiza los requisitos de sus aplicaciones y deja fuera de servicio a modelos antiguos de Android e iOS.

WhatsApp deja de funcionar en varios celulares en septiembre: la lista completa y cómo guardar tus chats
Fuente: LaSexta
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • En septiembre, Meta dejará sin soporte de WhatsApp a varios celulares antiguos con Android e iOS a nivel global debido a una actualización técnica de sus requisitos.
  • La medida afecta a modelos con Android 5.1 o inferior como viejos Samsung Galaxy, LG y Moto G. Los usuarios deben hacer una copia de respaldo para no perder sus chats.
  • Los equipos incompatibles perderán funciones básicas y acceso a la app, obligando a los usuarios a migrar a dispositivos más modernos para seguir comunicados.
Resumen generado con IA

Debido a las continuas adaptaciones técnicas de Meta, variados dispositivos móviles dejarán de ser compatibles con sus principales servicios. A partir de septiembre, este cese de soporte abarcará a WhatsApp en múltiples equipos con Android e iOS.

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Los celulares afectados serán aquellos imposibilitados de actualizar su software a las versiones requeridas. Para evitar la pérdida definitiva de información, se recomienda efectuar de inmediato una copia de respaldo que preserve chats, archivos multimedia y documentos.

  • Whatsapp únicamente opera en dispositivos con Android 6 o ediciones más recientes, dejando sin servicio a los equipos con versiones 5.1 o inferiores que no posean actualización oficial.
  • Entre los modelos de Samsung impactados se encuentran el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite, sumándose también las primeras generaciones del Moto G y Moto E.
  • La restricción alcanza a múltiples teléfonos antiguos de LG como el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini, al no poder superar Android 5.1.
  • Respecto a la marca Sony, los modelos Xperia Z y Xperia SP exigen verificar su sistema, a diferencia del Xperia Z2 que mantiene acceso al contar con Android 6 en determinados mercados.

Con el transcurso del tiempo, los teléfonos incompatibles pierden la posibilidad de descargar actualizaciones desde Google Play Store o App Store. Esta situación genera fallas al momento de confirmar el número de teléfono, acceder a la cuenta, transmitir mensajes, transferir archivos o concretar llamadas y videollamadas. Al momento en que la herramienta digital queda completamente inhabilitada para recibir mejoras o ejecutarse, la única opción viable consiste en transferir todos los datos personales hacia un dispositivo que cumpla con los requerimientos técnicos vigentes.

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