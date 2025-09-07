Secciones
Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

La app no ofrece un aviso oficial de bloqueo, pero existen pistas claras que te permiten saber cuándo alguien decidió cortar el contacto.

Hace 24 Min

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, es utilizada diariamente por millones de personas para comunicarse de manera instantánea, gratuita y sencilla. Sin embargo, su popularidad también genera situaciones incómodas, como la posibilidad de que alguien decida cortar el contacto bloqueando a otra persona.

Aunque la plataforma, propiedad de Meta, no cuenta con una herramienta oficial para confirmar si un usuario ha bloqueado a otro, existen señales claras que pueden indicar esta situación. Conocerlas permite despejar dudas y entender si la falta de respuesta se debe a un bloqueo o simplemente a que la otra persona no está disponible.

Señales de un posible bloqueo

El bloqueo en WhatsApp genera restricciones visibles dentro de la aplicación. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de ver la foto de perfil y el estado del contacto, así como mensajes que nunca llegan a destino. Estas pistas, combinadas con un truco sencillo dentro de la app, ofrecen una manera confiable de determinar lo que ocurre.

Cuando un contacto bloquea a otro, varias funciones que antes estaban habilitadas dejan de estarlo. Por ejemplo:

- La foto de perfil deja de mostrarse, reemplazada por la imagen genérica de WhatsApp o la última vista disponible antes del bloqueo.

- Desaparecen los datos de conexión, como la última hora en línea o la actualización de estados.

- Los mensajes enviados no se entregan; se marca únicamente una tilde gris, indicando que el texto salió del dispositivo pero nunca llegó al destinatario.

Frente a estas señales, existe un método sencillo que ayuda a comprobar con mayor seguridad si un contacto bloqueó al usuario. Aunque la plataforma no lo hace de manera directa, observar estas restricciones permite formarse una idea bastante certera sobre la situación.

