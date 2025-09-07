Descubrí cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: método fácil y rápido

Señales de un posible bloqueo

El bloqueo en WhatsApp genera restricciones visibles dentro de la aplicación. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de ver la foto de perfil y el estado del contacto, así como mensajes que nunca llegan a destino. Estas pistas, combinadas con un truco sencillo dentro de la app, ofrecen una manera confiable de determinar lo que ocurre.