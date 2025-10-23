El Gobierno de Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

A tres días de las elecciones, el presidente Javier Milei comenzó a delinear la segunda etapa de su gestión con cambios clave en el gabinete nacional. Este jueves, el Gobierno confirmó la designación de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre.
Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, asumirá la conducción de la Cancillería con el objetivo de profundizar el perfil económico y pro-mercado de la política exterior del Gobierno.
En el comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó que el nuevo canciller es “miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental en la construcción del milagro argentino”.
Además, se subraya que la designación busca “fortalecer el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y consolidar la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa del gobierno”.
Antes de esta designación, Quirno ya cumplía funciones dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, cargo desde el cual encabezó las negociaciones con inversores y organismos internacionales. Su nuevo rol le permitirá ampliar esa tarea desde una posición de mayor peso político.