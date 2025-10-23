Secciones
Política

El Gobierno de Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

El secretario de Finanzas, número dos de Luis Caputo, asumirá el lunes próximo.

Pablo Quirno Pablo Quirno
Hace 2 Hs

A tres días de las elecciones, el presidente Javier Milei comenzó a delinear la segunda etapa de su gestión con cambios clave en el gabinete nacional. Este jueves, el Gobierno confirmó la designación de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre.

Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, asumirá la conducción de la Cancillería con el objetivo de profundizar el perfil económico y pro-mercado de la política exterior del Gobierno.

En el comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó que el nuevo canciller es “miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental en la construcción del milagro argentino”. 

Además, se subraya que la designación busca “fortalecer el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y consolidar la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa del gobierno”.

Antes de esta designación, Quirno ya cumplía funciones dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, cargo desde el cual encabezó las negociaciones con inversores y organismos internacionales. Su nuevo rol le permitirá ampliar esa tarea desde una posición de mayor peso político.

Temas Javier Milei Gerardo WertheinLuis CaputoArgentinaPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desapareción de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Comentarios