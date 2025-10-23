El Gobierno de Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

A tres días de las elecciones, el presidente Javier Milei comenzó a delinear la segunda etapa de su gestión con cambios clave en el gabinete nacional. Este jueves, el Gobierno confirmó la designación de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre.