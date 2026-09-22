Procesaron a ocho personas como autores del atentado a la AMIA

Celebración: “La Moral como Política de Estado”

El Gobierno celebró el procesamiento dictado por el juez federal Rafecas, y lo atribuyó a la ley de juicio en ausencia. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, marcó el posicionamiento oficial, que luego fue replicado por el presidente Javier Milei. “El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad”, escribió Mahiques en su cuenta de X. Y agregó: “Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas”. Milei, por su parte, escribió en la misma red social a continuación del mensaje de Mahiques: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”.



