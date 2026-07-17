En el gobierno de Milei avalaron el reclamo de la AMIA, pero admitieron que no impulsan nuevas medidas antiterroristas

El acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA estuvo marcado por un fuerte reclamo del presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien cuestionó la falta de avances en la causa judicial y reclamó al Gobierno nacional y al Congreso de la Nación mayores medidas para combatir el terrorismo. Ante Javier Milei y otros funcionarios nacionales, sostuvo que el Estado argentino "ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia".