En el gobierno de Milei avalaron el reclamo de la AMIA, pero admitieron que no impulsan nuevas medidas antiterroristas
En el acto por el 32° aniversario del atentado, el titular Osvaldo Armoza criticó la falta de avances en la causa judicial y pidió reforzar los controles fronterizos, cubrir vacantes judiciales y promover nuevas leyes.
Resumen para apurados
- Durante el 32º aniversario del atentado en Buenos Aires, la AMIA reclamó a Milei mayores medidas antiterroristas, las cuales el gobierno avaló pero admitió no estar impulsando.
- Osvaldo Armoza cuestionó la impunidad y exigió blindar fronteras y cubrir vacantes judiciales. El oficialismo destacó su apoyo a Israel y la ley de juicio en ausencia previa.
- Aunque la Casa Rosada reactivará el envío de pliegos judiciales tras el receso del Congreso, la falta de nuevos proyectos antiterroristas mantendrá latente la tensión con la AMIA.
El acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA estuvo marcado por un fuerte reclamo del presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien cuestionó la falta de avances en la causa judicial y reclamó al Gobierno nacional y al Congreso de la Nación mayores medidas para combatir el terrorismo. Ante Javier Milei y otros funcionarios nacionales, sostuvo que el Estado argentino "ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia".
Durante su discurso, Armoza afirmó que "el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos", no logró esclarecer el atentado y reclamó mayores esfuerzos para avanzar en la investigación y en la prevención del terrorismo.
En primera fila escuchaban el mandatario libertario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes no hicieron uso de la palabra durante la ceremonia. Hacia el final de su intervención, Armoza destacó la postura del Gobierno nacional en materia de política exterior y seguridad, consignó el sitio Infobae.
"En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista", expresó, al considerar la actual relación con el gobierno de Benjamín Netanyahu.
No obstante, el titular de la AMIA planteó una serie de pedidos concretos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Solicitó un "refuerzo inmediato y riguroso" de los controles en la Triple Frontera y en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile, además de acelerar las designaciones para cubrir cargos vacantes vinculados con esas áreas.
También instó al Congreso a avanzar en la sanción de leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin detallar iniciativas específicas.
Desde la Casa Rosada valoraron los planteos realizados durante el acto. "Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial", señaló un funcionario de la administración libertaria.
Con relación con el reclamo por las vacantes judiciales, el Ministerio de Justicia nacional prevé retomar el envío de pliegos una vez finalizado el receso invernal del Congreso. Según fuentes oficiales, la próxima tanda será más reducida que las anteriores debido a la relevancia de los cargos que se buscará cubrir, aunque aseguraron que el proceso continuará. "Las vacantes se van a cubrir", indicaron.
Respecto del pedido de nuevas herramientas legislativas contra el terrorismo, en el oficialismo reconocieron que actualmente no existen proyectos en elaboración sobre esa materia. No obstante, destacaron la sanción de la Ley de Juicio en Ausencia y señalaron que mantienen disposición para impulsar nuevas iniciativas en el futuro.