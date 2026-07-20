A 32 años del atentado a la AMIA, Tucumán renovó el pedido de justicia

Resumen para apurados
- La comunidad judía de Tucumán reclamó justicia este lunes en la Plaza Independencia al cumplirse 32 años del atentado terrorista a la AMIA para evitar la impunidad.
- El ataque con coche bomba en 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires. Durante el homenaje se recordó la investigación del fiscal Nisman y se denunció la complicidad de Irán.
- La implementación del juicio en ausencia genera expectativas para juzgar a los sospechosos iraníes y evitar que el paso del tiempo borre las pruebas de la causa.
Con un acto realizado este lunes a las 13.30 en la plaza Independencia, la comunidad judía tucumana volvió a reclamar memoria, verdad y justicia al cumplirse 32 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque terrorista más grave de la historia del país y uno de los más sangrientos de América Latina.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente a la sede de la AMIA, ubicada en el barrio porteño de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. El atentado dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, además de una profunda herida en la sociedad argentina que, más de tres décadas después, continúa esperando una condena judicial firme para los responsables.
La ceremonia en Tucumán reunió a integrantes de la comunidad judía, dirigentes políticos y vecinos que se acercaron para acompañar el tradicional homenaje a las víctimas. Durante el acto se reiteró el reclamo para que el paso del tiempo no se transforme en olvido y se destacó la reciente posibilidad de avanzar mediante el denominado juicio en ausencia.
El rabino Salomón Nussbaum fue uno de los principales oradores de la jornada. “Es una fecha que se conmemora siempre, con el agregado de que hoy es el Día de la Amistad y el 32 en hebreo significa corazón. Entonces, desde el corazón recordamos hoy a estas víctimas y también le damos el respaldo y el testimonio afectivo a las personas afectadas y a los sobrevivientes de este atentado de tragedia y dolor”, expresó.
Además, remarcó las expectativas generadas en torno al nuevo escenario judicial. “Tenemos la expectativa de que los juicios en ausencia de alguna manera le den un nuevo ribete a esta realidad. Son 32 años de una situación complicada e injustificable. Deseamos que el olvido no supere a la memoria y que esta lucha siga vigente”, sostuvo.
Consultado sobre los cambios políticos y las posibilidades de avanzar en la causa, el rabino señaló que “el único avance hoy en día es formalmente la sentencia, porque universalmente está asumido que estos atentados fueron sustentados y manejados desde el terrorismo que representa Irán como territorio”.
Memoria vigente
El diputado nacional Pablo Yedlin también participó de la conmemoración y destacó la importancia del juicio en ausencia. “Venimos todos los años pidiendo justicia por este atroz acto de terrorismo que sufrió la Argentina. La causa ha tenido algún avance porque hemos podido sacar, después de mucho esfuerzo, lo que se llama juicio en ausencia, que es la posibilidad de avanzar en el juzgamiento de aquellos sospechosos iraníes que no han querido comparecer ante la Justicia”, afirmó.
El legislador consideró que el tiempo juega en contra del esclarecimiento del caso. “La Justicia debe juzgar cuanto antes, porque a medida que pasa el tiempo los testigos van desapareciendo y las pruebas también. Ojalá sea una herramienta que nos acerque a la justicia y le dé algo de paz a los familiares y a todos los argentinos”, agregó.
Sobre el actual contexto internacional y la escalada de tensiones en Medio Oriente, Yedlin advirtió que el terrorismo continúa representando un desafío global. “Hay que trabajar en todo lo que es seguridad, investigación y control de fronteras de una manera seria. Argentina hace un esfuerzo, pero siempre hay que estar atentos”, indicó.
Por su parte, el legislador Gabriel Yedlin recordó que participa de estos actos desde hace más de tres décadas. “Hace 32 años que venimos de manera permanente a dar testimonio. Es mucho tiempo para que no se pueda terminar de juzgar y condenar”, lamentó. Asimismo, consideró que el escenario internacional volvió a poner en evidencia “el rol de Irán como financiador del terrorismo internacional” y dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. “Hay que bregar por un mundo con tolerancia y paz, pero también con la firmeza de levantar la voz ante los actos de violencia. La justicia tiene que generar justicia, que es lo que está faltando”, expresó.
Entre los asistentes estuvo Natalia, una madre que, con lágrimas en los ojos, remarcó la necesidad de mantener viva la memoria. “Como todos los años nos reunimos acá para recordar y pedir justicia y verdad”, dijo. Y agregó: “La importancia es recordar estas cosas siempre y perseguir la justicia. Hay que involucrarnos con la realidad y con las cosas que suceden”.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el discurso de Maia Katz, una adolescente integrante de la comunidad judía, quien sostuvo que el atentado “hirió al país de forma irreparable” y pidió no disminuir el compromiso con la memoria. “Esto fue un odio que no reconoce edades, nombres ni historias y que deja marcas que van a durar por siempre”, afirmó. También advirtió que el terrorismo “siembra miedo, dolor y división”, y remarcó que el ataque no solo se llevó vidas, sino que dejó “familias incompletas y una sociedad que todavía espera respuestas”.
La joven hizo además un llamado a las nuevas generaciones para que mantengan vivo el reclamo de justicia. “El paso de los años no tiene que disminuir la gravedad de lo ocurrido ni el compromiso que debemos tener con la memoria. La mejor forma de reclamar es recordando la historia para que actos de odio como estos no vuelvan a ocurrir. Porque mientras haya memoria, las víctimas seguirán presentes en nosotros”, expresó.
El acto también incluyó una reivindicación a la investigación impulsada por el fiscal Alberto Nisman, cuya muerte en enero de 2015, pocos días después de denunciar a funcionarios del gobierno nacional de entonces por presunto encubrimiento, continúa generando interrogantes en la sociedad argentina. Su figura volvió a ser recordada como una de las más relevantes en la búsqueda de esclarecimiento del atentado.
Esperanza judicial
A más de tres décadas del ataque, los familiares de las víctimas continúan reclamando respuestas definitivas. Aunque la investigación ha atravesado distintos momentos y numerosos obstáculos judiciales y políticos, la posibilidad de realizar un juicio en ausencia renovó las expectativas de quienes sostienen que la impunidad no puede convertirse en el cierre de una de las páginas más dolorosas de la historia argentina.
Según trascendió en los últimos meses, los tribunales federales avanzan además en el análisis de documentación de inteligencia desclasificada y en nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir responsabilidades y eventuales maniobras de encubrimiento.