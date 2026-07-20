A 32 años del atentado a la AMIA, Tucumán renovó el pedido de justicia

Por su parte, el legislador Gabriel Yedlin recordó que participa de estos actos desde hace más de tres décadas. “Hace 32 años que venimos de manera permanente a dar testimonio. Es mucho tiempo para que no se pueda terminar de juzgar y condenar”, lamentó. Asimismo, consideró que el escenario internacional volvió a poner en evidencia “el rol de Irán como financiador del terrorismo internacional” y dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. “Hay que bregar por un mundo con tolerancia y paz, pero también con la firmeza de levantar la voz ante los actos de violencia. La justicia tiene que generar justicia, que es lo que está faltando”, expresó.