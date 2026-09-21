AMIA: Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses y ordenó embargos por U$S500 millones

En el ámbito local, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar una posible vinculación entre esta causa y el expediente que investiga el atentado contra la Embajada de Israel de 1992. La medida se fundamentó en un dictamen del fiscal Basso, quien sostiene que ambos ataques fueron ejecutados por Hezbollah.