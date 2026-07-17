"Justicia, 32 años ya": el duro reclamo de la AMIA ante los jueces y el presidente Milei

Un pedido directo por el juicio en ausencia

El discurso de Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, abandonó los tecnicismos para dirigirse con nombre y apellido a quienes hoy tienen en sus manos el destino de la causa. "No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles", remarcó. La exhortación tuvo destinatarios precisos: los jueces de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.