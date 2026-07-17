Política

"Justicia, 32 años ya": el duro reclamo de la AMIA ante los jueces y el presidente Milei

El titular de la mutual, Osvaldo Armoza, exigió terminar con los "laberintos burocráticos". En un gesto inusual, uno de los jueces señalados reaccionó en tiempo real desde la primera fila para acelerar el proceso.

Acto oficial en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA.
Acto oficial en conmemoración por los 32 años de atentado a la AMIA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El titular de la AMIA exigió justicia ante Javier Milei y jueces de Casación durante el acto por el 32° aniversario del atentado en Buenos Aires para acabar con la impunidad.
  • Ante el reclamo por demoras en la ley de juicio en ausencia, el camarista Barroetaveña reaccionó en tiempo real durante el acto enviando mensajes para agilizar la causa AMIA.
  • Este fuerte reclamo y la reacción judicial podrían destrabar la causa tras tres décadas, bajo la atenta mirada de un gobierno alineado con el pedido de justicia histórica.
Resumen generado con IA

Bajo un cielo plomizo y un silencio sepulcral, el sonido de la sirena volvió a rasgar el aire de la calle Pasteur a las 9.53 de la mañana. Fue el inicio de un nuevo acto por el aniversario del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, donde 85 personas fueron asesinadas. 

En esta ocasión, la conmemoración no solo fue un ejercicio de memoria, sino un escenario de interpelación directa al Poder Judicial, con el presidente Javier Milei como testigo de primera fila.

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Un pedido directo por el juicio en ausencia

El discurso de Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, abandonó los tecnicismos para dirigirse con nombre y apellido a quienes hoy tienen en sus manos el destino de la causa. "No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles", remarcó. La exhortación tuvo destinatarios precisos: los jueces de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

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Armoza urgió a los magistrados a resolver sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, una herramienta que consideran vital para destrabar una impunidad que ya supera las tres décadas. 

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El reclamo fue resaltado por el grito espontáneo de los familiares de las víctimas: "¡Justicia, 32 años ya!", una exclamación que interrumpió el acto y recordó que, para quienes perdieron a un ser querido, el tiempo es una herida abierta.

La reacción inmediata de un juez en plena ceremonia

El pedido de Armoza tuvo un impacto inmediato. Diego Barroetaveña, uno de los camaristas mencionados, se encontraba sentado a pocos metros del palco. Ante la mención directa, el magistrado intercambió unas palabras con su colega Mariano Borinsky y, acto seguido, tomó su teléfono celular.

Según trascendió, Barroetaveña se comunicó vía chat en ese mismo instante con la jueza Ledesma para intentar agilizar los tiempos y fijar una audiencia clave. La Sala debe definir quién reemplazará al juez Carbajo, cuya subrogancia venció, un paso administrativo fundamental para que la causa no vuelva a quedar empantanada. 

Este "movimiento de piezas" en tiempo real reflejó la presión social y política que rodea a un expediente que es una mancha en la historia judicial argentina.

Respaldo institucional y la emoción de Milei

El presidente Javier Milei, quien asistió a cada aniversario desde su asunción, se mostró visiblemente emocionado durante la lectura de los nombres de las víctimas. Acompañado por su hermana Karina Milei y su círculo íntimo, el mandatario mantuvo un bajo perfil, al ceder el protagonismo al reclamo de la comunidad.

El acto contó con una nutrida presencia del gabinete nacional, que incluyó a Patricia Bullrich -quien calificó de "paso trascendental" el avance hacia la verdad- y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de figuras judiciales como Sandra Arroyo Salgado

Entre carteles con rostros que no envejecen y un operativo de seguridad que blindó el barrio de Once, el mensaje final fue unánime. La memoria se mantiene intacta, pero la paciencia por la justicia se ha agotado definitivamente.

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