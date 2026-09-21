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Reapareció la mamá de Tini Stoessel en las redes y un detalle molestó a los fans

Mariana Muzlera compartió una imagen desde una cafetería de Buenos Aires, poco después de regresar al país en medio de la situación familiar que atraviesa la cantante.

LA MAMÁ DE TINI. La cantante junto a su madre, Mariana Muzlera.
LA MAMÁ DE TINI. La cantante junto a su madre, Mariana Muzlera. Caras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, reapareció en redes desde Buenos Aires tras volver de Miami, generando críticas de los fans por su actitud en plena crisis familiar.
  • La publicación coincidió con el llanto de la cantante durante un show en Colombia, donde habló de un duelo personal y la necesidad de poner límites a sus vínculos afectivos.
  • Las reacciones evidencian el escrutinio público sobre el entorno de Tini mientras continúa su gira internacional y busca procesar tensiones familiares frente a sus fanáticos.
Resumen generado con IA

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, volvió a publicar contenido en sus redes sociales después de varios días de ausencia. Su reaparición ocurrió en medio de la polémica que atraviesa su hija y no pasó inadvertida entre los seguidores de la cantante, quienes cuestionaron algunos detalles de la imagen.

La mujer compartió en Instagram una fotografía tomada en una cafetería de Buenos Aires, donde aparece sentada a una mesa y sosteniendo a uno de sus perros. La publicación se produjo poco después de su regreso a la Argentina, luego de haber estado instalada en Miami.

El posteo rápidamente generó repercusiones entre los fanáticos de Tini, que repararon especialmente en la expresión de Mariana y consideraron que transmitía una actitud demasiado relajada para el contexto que atraviesa la familia.

Reapareció la mamá de Tini Stoessel en las redes y un detalle molestó a los fans

“La que está fingiendo demencia es Mariana, encima la cara del perrito... está pidiendo ayuda”, escribió una seguidora.

Otros usuarios apuntaron directamente contra la apariencia de Muzlera. “¿Qué se hizo en la boca?”, preguntó una persona. También hubo quienes recordaron anteriores publicaciones de la mujer y manifestaron su rechazo: “Siempre me dio mala vibra”, comentó otro usuario.

El llanto de Tini Stoessel en pleno show

La reaparición de Mariana ocurrió mientras Tini Stoessel atraviesa una etapa marcada por conflictos familiares y continúa con su gira FUTTTURA.

Durante un recital en Colombia, la artista se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre el duelo que atraviesa y el proceso personal que está viviendo.

En un momento del show, se tomó unos minutos para dirigirse al público y, visiblemente emocionada, expresó: “Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo”.

Luego, profundizó sobre la conexión que mantiene con sus seguidores a través de la música.

“Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, manifestó.

Sin mencionar directamente a los integrantes de su familia, Tini también reflexionó sobre los cambios personales y los vínculos que forman parte de su vida.

“Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida”, expresó.

Finalmente, reconoció la dificultad que representa continuar con sus presentaciones en medio de esta situación: “No se me hace tan fácil estar acá”.

La cantante agradeció además el cariño constante de sus fanáticos, quienes la acompañan durante esta etapa de su carrera.

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