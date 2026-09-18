Preocupación en la familia Stoessel: aseguran que el hermano de Tini recibió amenazas de muerte

La declaración se produjo luego de que Pampa Mónaco difundiera información sobre supuestos vínculos de Rodrigo De Paul. Según esa versión, el futbolista habría sido quien contactó a su pareja con Leonardo Scatturice, exagente de la SIDE, y con el abogado Horacio Díaz Sieiro. De acuerdo con lo informado, estas son las personas que generarían preocupación en los padres de la artista.