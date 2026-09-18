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Preocupación en la familia Stoessel: aseguran que el hermano de Tini recibió amenazas de muerte

Moria Casán afirmó que Francisco Stoessel habría recibido tres amenazas de muerte en las últimas horas. La revelación se produjo en medio de la interna familiar que atraviesa la cantante y de las versiones sobre un posible acuerdo por su patrimonio.

FRANCISCO STOESSEL. El hermano de Tini habría recibido amenazas de muerte.
FRANCISCO STOESSEL. El hermano de Tini habría recibido amenazas de muerte.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Stoessel, hermano de Tini, recibió tres amenazas de muerte en las últimas horas, según reveló Moria Casán en TV, en el marco del conflicto por el patrimonio familiar.
  • El hecho surge tras una auditoría que estimó los bienes de la cantante en 89 millones de dólares y un borrador de reparto que sus padres desconocen y consideran irreal.
  • El conflicto escala del plano económico a la seguridad personal, mientras la familia evalúa acciones legales y el acuerdo financiero sigue sin confirmación oficial ni firma.
Resumen generado con IA

La interna familiar que involucra a Tini Stoessel y a sus padres sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la preocupación se trasladó a Francisco Stoessel, hermano de la cantante, quien, según reveló Moria Casán, habría recibido amenazas de muerte.

La conductora de La mañana con Moria, por El Trece, contó que mantiene contacto con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y aseguró que Francisco “ha recibido tres amenazas de muerte” durante las últimas horas.

Moria también se refirió al conflicto que atraviesa la familia y cuestionó las críticas que recibió el entorno de la cantante. “Hay una familia que está peleando por su hija, por sus valores... están puestos como los malos de la película y, ahora, el hermano recibe eso. Los tratan como a mafiosos”, sostuvo.

La conductora también dejó planteada la posibilidad de que las amenazas pudieran estar relacionadas con personas del entorno de Tini. “Con todo lo que se contó, no podés pensar mucho en fandom”, afirmó.

La declaración se produjo luego de que Pampa Mónaco difundiera información sobre supuestos vínculos de Rodrigo De Paul. Según esa versión, el futbolista habría sido quien contactó a su pareja con Leonardo Scatturice, exagente de la SIDE, y con el abogado Horacio Díaz Sieiro. De acuerdo con lo informado, estas son las personas que generarían preocupación en los padres de la artista.

El supuesto acuerdo por el patrimonio de Tini

En paralelo, trascendieron nuevas versiones sobre un documento que Tini Stoessel habría presentado con el objetivo de alcanzar un acuerdo con sus padres y ponerle fin a la interna familiar, que se originó a partir del desconocimiento sobre sus bienes y derechos.

Luego de conocerse los resultados de una auditoría, la cantante tendría un patrimonio de U$S 89 millones acumulado durante los últimos 15 años. A partir de esa cifra, su equipo legal habría elaborado una propuesta de acuerdo que, según Ángel de Brito, “todavía no está firmado”.

El conductor de LAM, por América TV, dio detalles sobre el supuesto documento. Por su parte, la periodista Pilar Smith, quien también mantiene contacto con los padres de Tini, aseguró que desde el entorno de Alejandro Stoessel consideran que la cifra mencionada es “un delirio”.

“Me dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dólares”, contó Smith, quien atribuyó esa postura, entre otros motivos, a la falta de trabajo durante la pandemia.

Además, desde ese entorno negaron que el documento haya llegado a manos de Alejandro Stoessel. “Él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto”, señaló la periodista.

Cómo sería el reparto

Según la información difundida por Smith, la propuesta contemplaría que Tini conserve el 70% de su patrimonio, mientras que el porcentaje restante se distribuiría entre sus familiares.

El supuesto esquema establecería un 15% para su padre, Alejandro Stoessel; un 10% para su madre, Mariana Muzlera; y un 5% para su hermano Francisco.

“Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros”, señaló la periodista al leer el contenido del documento.

De acuerdo con esa versión, Alejandro Stoessel recibiría además un porcentaje mayor como reconocimiento por el trabajo realizado durante la carrera de su hija.

Por el momento, las versiones sobre el supuesto acuerdo y el patrimonio de la cantante no fueron confirmadas públicamente por Tini Stoessel ni por su familia, mientras que la situación de su hermano Francisco sumó un nuevo motivo de preocupación en medio de la disputa.

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