Tini Stoessel: cómo sería el acuerdo millonario con su papá y qué recibiría cada uno

Para Alejandro Stoessel se habría establecido un 15%, vinculado con una indemnización, una compensación por su gestión comercial y el 50% indiviso de una propiedad ubicada en San Isidro. El documento también contemplaría a Mariana Muzlera, madre de la cantante, con un 10%, que incluiría el 50% indiviso restante de esa propiedad, además de fondos líquidos locales y vehículos. Por último, Francisco Stoessel, hermano de Tini, tendría asignado el 5%.