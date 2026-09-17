Tini Stoessel: cómo sería el acuerdo millonario con su papá y qué recibiría cada uno
El conflicto familiar entre Tini Stoessel y su papá sumó un nuevo capítulo tras conocerse cómo sería el millonario acuerdo sobre el patrimonio de la cantante y por qué Alejandro Stoessel no estaría dispuesto a firmarlo.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel y su padre negocian en Argentina el reparto de un patrimonio de 89 millones de dólares tras una auditoría por el manejo de su carrera artística.
- El plan otorga a la cantante el 70% de activos y regalías, pero su padre rechaza la cifra por considerarla irreal y desconfía de los nuevos asesores legales.
- Sin un acuerdo firmado, el caso definirá el control sobre sociedades internacionales y marcará el cierre definitivo de la gestión familiar en su negocio.
El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que en LAM se difundieran detalles de una auditoría sobre los fondos administrados durante su carrera. Según el documento presentado en el programa, la cifra ascendería a 89 millones de dólares y existiría una propuesta para distribuir los activos entre la cantante, su padre, su madre y su hermano.
La información fue dada a conocer por Ángel de Brito y Pilar Smith, quienes expusieron parte del contenido del escrito que habría sido elaborado por los abogados de la artista. La cifra correspondería a la masa patrimonial administrada durante los últimos 15 años, desde sus primeros trabajos vinculados a Violetta hasta su actividad más reciente.
Es importante señalar que el monto no está confirmado públicamente por Tini Stoessel ni por su familia. Además, desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionaron la cifra difundida y aseguraron que no representa el monto que se encuentra actualmente en discusión.
Cómo se repartirían los 89 millones de dólares
De acuerdo con lo expuesto en LAM, la propuesta contemplaría distintos porcentajes para cada integrante de la familia Stoessel. A Tini le correspondería el 70%, junto con el control exclusivo de la liquidez, el 100% de los derechos sobre su catálogo musical, las regalías locales, las marcas registradas y los contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros.
Para Alejandro Stoessel se habría establecido un 15%, vinculado con una indemnización, una compensación por su gestión comercial y el 50% indiviso de una propiedad ubicada en San Isidro. El documento también contemplaría a Mariana Muzlera, madre de la cantante, con un 10%, que incluiría el 50% indiviso restante de esa propiedad, además de fondos líquidos locales y vehículos. Por último, Francisco Stoessel, hermano de Tini, tendría asignado el 5%.
Por qué Alejandro Stoessel no estaría de acuerdo con la propuesta
Uno de los puntos centrales de la disputa es precisamente la cifra de 89 millones de dólares. Según versiones difundidas en televisión, el entorno de Alejandro Stoessel considera que el monto es excesivo y cuestiona que esa sea la suma que efectivamente está en discusión.
TN informó que allegados al productor calificaron la cifra como “un delirio” y señalaron que ni siquiera correspondería a una facturación acumulada de esas características.
Además, desde ese entorno también habría cuestionamientos hacia los abogados que actualmente acompañan a Tini en el proceso de reorganización patrimonial. Según lo expuesto por Fefe Bongiorno en LAM, existiría desconfianza hacia las personas que asesoraron a la cantante para avanzar con esta decisión.
El acuerdo todavía no estaría firmado
Más allá de la propuesta difundida, no existe hasta el momento un acuerdo firmado que confirme definitivamente la distribución de los activos. Distintas publicaciones señalaron que el conflicto también involucra el traspaso de paquetes accionarios de sociedades vinculadas con los negocios de la cantante en Estados Unidos y otros países.
Por eso, los porcentajes y la cifra difundida deben ser considerados como parte de una propuesta o versión periodística sobre una negociación en curso, y no como una división patrimonial definitiva.