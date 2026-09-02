A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios
Mariana Muzlera, tuvo un rol clave en los comienzos de la carrera de su hija y también incursionó en el mundo empresarial. Tras separarse de Alejandro Stoessel, mantiene un perfil bajo, aunque volvió a quedar en el centro de la escena por la situación familiar.
Resumen para apurados
- Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, recobró notoriedad en Buenos Aires tras el reciente conflicto familiar y financiero entre la cantante y Alejandro Stoessel.
- Estuvo casada 27 años con el productor, asistió a su hija en los inicios de Violetta e incursionó como empresaria de indumentaria manteniendo siempre un perfil bajo.
- Su rol conciliador y la defensa pública a su expareja cobran relevancia ante las auditorías patrimoniales que definirán el futuro de la relación profesional familiar.
Durante años, Mariana Muzlera eligió mantenerse lejos de las cámaras y preservar su vida privada. Sin embargo, su vínculo con Tini Stoessel y su rol durante los primeros años de la carrera de la cantante hicieron que tuviera un lugar fundamental detrás de escena.
En las últimas semanas, su nombre volvió a aparecer públicamente a raíz del conflicto familiar que atraviesa Tini con su padre, Alejandro Stoessel, y de las versiones relacionadas con una auditoría sobre el manejo del patrimonio de la artista. A esto se sumó un episodio inesperado durante una transmisión televisiva, cuando Muzlera se comunicó accidentalmente con Yanina Latorre mientras estaba al aire SQP.
Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel que siempre eligió el bajo perfil
Mariana Muzlera es oriunda de Buenos Aires y, a diferencia de otros integrantes de su familia, durante buena parte de su vida prefirió mantenerse alejada de los medios.
Su relación con el mundo del espectáculo estuvo vinculada principalmente a Alejandro Stoessel, productor reconocido de la industria y padre de sus dos hijos: Martina, conocida artísticamente como Tini Stoessel, y Francisco.
La pareja se conoció cuando Mariana tenía 17 años y, después de varios años de noviazgo, se casó en 1995. Permanecieron juntos durante 27 años, hasta que decidieron separarse en 2022.
El papel de Mariana Muzlera en los comienzos de la carrera de Tini
Aunque evitó la exposición pública, Mariana tuvo una presencia muy importante durante los primeros pasos profesionales de su hija.
Cuando Tini comenzó a ganar popularidad como protagonista de Violetta, la serie infantil que marcó el inicio de su carrera internacional, su mamá estuvo permanentemente a su lado. Durante aquella etapa se desempeñó como asistente personal de la joven artista y la acompañó en grabaciones, viajes, shows y distintos compromisos vinculados con la ficción.
De esta manera, mientras Tini se convertía en una figura reconocida internacionalmente, Mariana ocupaba un lugar fundamental detrás de escena y acompañaba de cerca el crecimiento artístico de su hija.
La defensa de Mariana a Alejandro Stoessel
Luego de la separación de Alejandro Stoessel, Mariana continuó manteniendo un vínculo cordial con el productor, especialmente por sus hijos y por la carrera de Tini.
Incluso estuvo presente durante uno de los momentos más delicados relacionados con la salud del productor y salió públicamente en su defensa. En un mensaje enviado al programa Intrusos destacó tanto su rol como padre como su trayectoria profesional.
“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”, había expresado.
La declaración reflejó la postura que Muzlera mantuvo públicamente respecto del padre de sus hijos, pese a que la pareja ya estaba separada.
El perfil emprendedor de la mamá de Tini
Además de acompañar a su hija durante los primeros años de su carrera, Mariana también incursionó en el mundo empresarial. En 2021 estuvo vinculada a Tierra de Pecados, una marca dedicada al diseño y comercialización de bikinis y trajes de baño que tuvo presencia principalmente a través de las redes sociales.
El emprendimiento buscaba transmitir un mensaje relacionado con la libertad, la aceptación y la diversidad corporal. Para promocionar sus productos contó con la participación de distintas figuras, entre ellas Tini Stoessel, Yanina Latorre, Jimena Barón y Carolina Baldini.
Muzlera también utilizó sus propias redes sociales para mostrar algunos de los diseños. Con el paso del tiempo, sin embargo, la marca fue perdiendo presencia y su cuenta específica dejó de registrar nuevas publicaciones desde 2024, aunque el emprendimiento todavía aparece asociado a su perfil.
El vínculo de Mariana Muzlera con sus hijos
A pesar de su bajo perfil, Mariana suele mostrar en sus redes sociales el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos. En especial, comparte fotografías y mensajes relacionados con Tini, a quien acompañó desde sus comienzos en el mundo del espectáculo.
Su última actualización del feed de Instagram fue realizada a comienzos de año, con motivo del cumpleaños de la cantante.
Ahora, en medio de la situación familiar que volvió a poner a Tini y a su entorno bajo la mirada pública, la figura de Mariana Muzlera también adquirió mayor relevancia. La mujer que durante años prefirió permanecer detrás de escena volvió a quedar en el centro de la conversación, aunque su postura a lo largo del tiempo se caracterizó por priorizar el cuidado y acompañamiento de su familia.