A qué se dedica la mamá de Tini: defiende a Alejandro Stoessel y se mantiene lejos de los medios

En las últimas semanas, su nombre volvió a aparecer públicamente a raíz del conflicto familiar que atraviesa Tini con su padre, Alejandro Stoessel, y de las versiones relacionadas con una auditoría sobre el manejo del patrimonio de la artista. A esto se sumó un episodio inesperado durante una transmisión televisiva, cuando Muzlera se comunicó accidentalmente con Yanina Latorre mientras estaba al aire SQP.