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Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y cuánto cuestan en Tucumán

Rosas, girasoles y claveles de ese color son algunas de las opciones más buscadas en las florerías del microcentro. Precios y alternativas.

VIVA EL AMOR. Las flores amarillas, en todos lados de Tucumán
VIVA EL AMOR. Las flores amarillas, en todos lados de Tucumán La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Florerías de Tucumán registraron gran demanda este 21 de septiembre por la tradición de regalar flores amarillas al iniciar la primavera, con ramos de hasta $50.000.
  • La costumbre nació con la serie 'Floricienta' y ofrece opciones comerciales desde $7.000 en claveles hasta arreglos combinados de rosas y girasoles por $40.000.
  • Los comerciantes proyectan una de las jornadas comerciales más intensas del año y prevén que las opciones más populares podrían agotarse antes del mediodía.
Resumen generado con IA

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en grandes protagonistas. La tradición de regalarlas en esta fecha se instaló con fuerza en Argentina y quedó asociada a la llegada de la primavera, al amor, la amistad y los nuevos comienzos.

Sin embargo, el origen de la costumbre está relacionado con Floricienta, la exitosa ficción argentina cuya canción “Flores amarillas” popularizó la ilusión de recibir este particular regalo. Con el paso del tiempo, el gesto trascendió la pantalla y se transformó en una tradición que se repite cada año.

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En Tucumán, este lunes las florerías comenzaron a recibir clientes desde temprano. Incluso, algunos encargos empezaron a entregarse desde la noche anterior, mientras los comerciantes se preparaban para una de las jornadas de mayor movimiento del año.

Rosas amarillas, las más buscadas

Entre las flores más elegidas aparecen las rosas amarillas y los girasoles. Un ramo de 12 rosas amarillas con follaje cuesta alrededor de $50.000, aunque también existen alternativas más económicas.

Un arreglo combinado de rosas y girasoles ronda los $40.000 y puede modificarse de acuerdo con la cantidad y el tipo de flores que el cliente quiera incluir.

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Para quienes buscan gastar menos, también hay opciones desde $7.000, como los ramos de claveles amarillos. Las florerías ofrecen además arreglos personalizados y diferentes combinaciones para adaptarse a distintos presupuestos.

La variedad se completa con lirios y otras flores amarillas que también pueden incorporarse a los ramos.

Los comerciantes, en tanto, esperan que la demanda se mantenga durante toda la jornada. Según explicaron, en años anteriores algunas flores amarillas llegaron a agotarse antes del mediodía debido a la gran cantidad de pedidos.

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