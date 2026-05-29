En medio de la polémica con Cris Morena, Florencia Bertotti vuelve a Tucumán con las canciones de "Floricienta"

La nueva gira de Bertotti no deja de estar atravesada por una polémica que involucra a Cris Morena. Desde la anterior gira de la cantante, los cruces por los derechos de “Floricienta” se hicieron escuchar entre las audiencias. Es que Bertotti no habría tenido permiso de Morena para utilizar las canciones de la novela y son justamente esas las más convocantes de sus presentaciones.