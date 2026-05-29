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En medio de la polémica con Cris Morena, Florencia Bertotti vuelve a Tucumán con las canciones de "Floricienta"

La actriz tiene una extensa gira con al menos 20 shows anunciados. Pero a la compositora de la mayoría de las canciones que canta, el uso de sus producciones no deja de hacerle ruido.

Florencia Bertotti volverá a cantar las canciones de Floricienta en sus presentaciones.
Florencia Bertotti volverá a cantar las canciones de Floricienta en sus presentaciones.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia Bertotti anunció un show en Tucumán para el 3 de octubre en el Club Central Córdoba como parte de su gira, en medio de una polémica con Cris Morena por los derechos de autor.
  • La actriz extendió su gira 'Otra vuelta' por pedido de los fans. El conflicto surge porque Bertotti interpreta canciones de 'Floricienta' sin la autorización plena de su creadora.
  • Este show, con entradas de hasta 138 mil pesos, genera gran expectativa y reaviva el debate sobre los derechos de propiedad intelectual en el espectáculo argentino.
Resumen generado con IA

Hace dos semanas, Florencia Bertotti lanzó 18 fechas para su nueva gira, “Otra vuelta”. Aunque sus planes iniciales no contemplaban las provincias del norte, los reiterados pedidos de sus seguidores hicieron que la actriz y cantante anunciara dos fechas más: una en Neuquén y otra en Tucumán.

El monto millonario que Florencia Bertotti debe pagarle a Cris Morena por cantar las canciones de "Floricienta"

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La nueva gira de Bertotti no deja de estar atravesada por una polémica que involucra a Cris Morena. Desde la anterior gira de la cantante, los cruces por los derechos de “Floricienta” se hicieron escuchar entre las audiencias. Es que Bertotti no habría tenido permiso de Morena para utilizar las canciones de la novela y son justamente esas las más convocantes de sus presentaciones.

¿Cuándo llega “Floricienta”? Presentación de Flor Bertotti en Tucumán

La presentación de Bertotti en Tucumán se incluyó entre las fechas que habían salido desde un principio. La gira “Otra vuelta” empezará por Buenos Aires en agosto y seguirá en Rosario, con dos shows en cada ciudad. Luego habrá una tirada de cinco presentaciones más en septiembre en Buenos Aires y una en Mendoza el mismo mes.

La gira continuaba en Córdoba el 7 y 8 de noviembre, pero la producción agregó una nueva fecha a Rosario y a Mendoza. Tucumán quedó con una fecha pautada para principios de octubre, el sábado 3, específicamente.

El show de Tucumán, que promete ser la despedida de Bertotti hasta próximo aviso, será en el Club Central Córdoba a las 21. Las entradas están a la venta desde este jueves en la plataforma Ticketek y tienen diferentes costos.

La entrada general tiene un valor de $92.000 e incluye el ingreso sin asientos y sin numeración. Las entradas Oro Centro –desde la fila 19 hasta la 33– cuestan $115.000 y, las Platino Centro –fila 1 a 18–, $138.000. Todas tienen ya incluido el costo por servicio de la plataforma. Quienes quieran comprar una entrada podrán abonar hasta en tres cuotas con interés con tarjetas Visa, Mastercard o Amex.

Polémica por las canciones de “Floricienta”

“Floricienta” es y será por siempre Florencia Bertotti. Pero a su creadora la idea parece no encantarle. Pese a que Cris Morena se encargó de asegurar previamente que no tenía problemas con que la actriz cantara sus canciones –siempre que hubiera un pago correspondiente por sus derechos de por medio–, sus recientes declaraciones dejaron entrever una postura distinta.

Hace solo unas semanas, Morena dio una entrevista para la revista Gente y habló de sus canciones. “Hay gente que las canta como si fuesen propias, que no me divierte. Hay gente que se aprovecha de otros”, sentenció.

Pero, para llevar tranquilidad y poner paños fríos sobre sus propias declaraciones, agregó: “Pero en general, si cantan las canciones, bienvenidos sean”.

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