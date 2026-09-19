El tucumano Joaquín Cisneros ganó una medalla en los Juegos Suramericanos

Joaquín Cisneros llegó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un objetivo concreto: subir al podio. El color de la medalla era secundario. Después de una exigente competencia en Fosa Olímpica (Trap), el tucumano consiguió lo que había ido a buscar. Y cuando llegó el momento de recibir el premio, hubo dos nombres que ocuparon sus pensamientos: Carlos y Josefina, sus abuelos.