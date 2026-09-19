El tucumano Joaquín Cisneros ganó una medalla en los Juegos Suramericanos
El tirador tucumano cumplió su objetivo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y subió al podio en Trap. El logro tuvo una dedicatoria especial para sus abuelos Carlos y Josefina. Este domingo buscará otra medalla junto a Mara Kucharski.
Resumen para apurados
- El tirador tucumano Joaquín Cisneros ganó la medalla de bronce en Fosa Olímpica durante los Juegos Suramericanos en Santa Fe, cumpliendo su meta de alcanzar el podio.
- Cisneros superó difíciles condiciones visuales en la competencia y dedicó el logro a sus abuelos recientemente fallecidos, pilares clave a lo largo de su carrera deportiva.
- El atleta cerrará su participación este domingo al disputar la modalidad mixta de Trap junto a Mara Kucharski, donde buscará sumar una nueva medalla para la delegación.
Joaquín Cisneros llegó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un objetivo concreto: subir al podio. El color de la medalla era secundario. Después de una exigente competencia en Fosa Olímpica (Trap), el tucumano consiguió lo que había ido a buscar. Y cuando llegó el momento de recibir el premio, hubo dos nombres que ocuparon sus pensamientos: Carlos y Josefina, sus abuelos.
“Vine a buscar una medalla, no importa qué color sea, quería ganar una y lo logré. Estoy muy feliz por eso”, expresó Cisneros después de completar su participación.
El camino hasta el podio no fue sencillo. El tucumano había realizado una buena primera jornada de clasificación y consiguió mantenerse entre los protagonistas, aunque durante la competencia debió adaptarse a condiciones que dificultaron la tarea de los tiradores.
“Fue un torneo muy complicado para todos. Hubo complicaciones visuales, pero pude resolverlo bien y me quedo muy contento”, explicó.
Sin embargo, el momento más emotivo llegó una vez terminada la competencia. Al subir al podio, Cisneros recordó especialmente a sus abuelos y el papel que tuvieron durante su carrera deportiva.
“Cuando me paré ahí arriba se te vienen muchas cosas a la mente, pero principalmente pensé en mi abuelo y mi abuela, que perdí a principio de año. Eran dos de mis pilares fundamentales en esto”, relató.
Carlos y Josefina acompañaron buena parte del recorrido que finalmente desembocó en aquella imagen en Santa Fe. Por eso, la medalla también adquirió un significado que excede lo deportivo.
“Va dedicada para ellos y para toda mi familia, mi novia y mis amigos”, afirmó.
Nueva oportunidad
La participación de Cisneros en los Suramericanos todavía no terminó. Este domingo afrontará su último desafío en Santa Fe y volverá a buscar un lugar en el podio, esta vez en la modalidad mixta de Trap junto a Mara Kucharski.
El formato establece que cada integrante de la pareja deberá afrontar 75 platos. Luego se sumarán ambos registros y las cuatro mejores duplas avanzarán a las definiciones por las medallas.
“Con Mara vamos a tirar juntos. Son 75 platos cada uno y después se suman los resultados. Los cuatro mejores pasan a competir por las medallas”, detalló Cisneros.
El tucumano tendrá así una segunda oportunidad antes de despedirse de los Juegos. La primera misión, sin embargo, ya está cumplida.
Cisneros llegó a Santa Fe buscando una medalla y la consiguió. El podio premió su rendimiento, pero también terminó conectando el presente con quienes fueron fundamentales para construir su recorrido. Por eso, cuando tuvo que elegir a quién dedicarle uno de los logros más importantes de su carrera, no dudó.
La medalla lleva su nombre. La dedicatoria es para Carlos y Josefina.