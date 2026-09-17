Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Desaparición de Kalie McCrystal en los Alpes

Pasaron más de dos semanas desde la última noticia que se tuvo sobre la atleta. Desapareció el 1 de septiembre mientras escalaba el Matterhorn. Su objetivo era hacer cumbre en la montaña con forma de pirámide, también conocida como Cervino, que tiene una elevación de 4478 metros y se ubica en el límite entre Suiza e Italia. Su último registro fue una fotografía de ese día, en la que aparecía por encima del refugio Capanna Carrel a 4000 metros de altura.