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Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

La familia confirmó el trágico desenlace después de semanas de búsqueda en el Cervino, en la frontera entre Suiza e Italia.

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche
Foto: Instagram/kalie_mcc
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de la atleta canadiense Kalie McCrystal confirmó su muerte este miércoles tras sufrir una presunta caída mortal en el monte Cervino, entre Suiza e Italia.
  • McCrystal, ganadora de la Carrera 4 Refugios en Bariloche, desapareció el 1 de septiembre a 4.000 metros; la búsqueda fue suspendida tras semanas de intensos rastrillajes.
  • La tragedia conmueve a la comunidad del trail running internacional y reaviva la alerta sobre los extremos peligros que implican los descensos en terrenos técnicos de alta montaña.
Resumen generado con IA

La familia de la atleta canadiense Kalie McCrystal confirmó la muerte de la deportista este miércoles. Luego de participar en una de las más exigentes competencias en Argentina, el pasado febrero, emprendió una nueva escalada a los Alpes. Después de pasar semanas desaparecida, su familia finalmente confirmó el trágico final de McCrystal.

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Seis meses pasaron desde que McCrystal, atleta especializada en skyrunning, hizo su última competencia en Argentina. Participó de la Carrera 4 Refugios, la competencia de trail running de alta montaña más desafiante de la Patagonia argentina. A 3600 metros sobre el nivel del mar y organizada por el Club Andino Bariloche, atraviesa entre 41 y 42 kilómetros de senderos conectando refugios históricos.

Desaparición de Kalie McCrystal en los Alpes

Pasaron más de dos semanas desde la última noticia que se tuvo sobre la atleta. Desapareció el 1 de septiembre mientras escalaba el Matterhorn. Su objetivo era hacer cumbre en la montaña con forma de pirámide, también conocida como Cervino, que tiene una elevación de 4478 metros y se ubica en el límite entre Suiza e Italia. Su último registro fue una fotografía de ese día, en la que aparecía por encima del refugio Capanna Carrel a 4000 metros de altura.

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Los rescatistas destacaron que la deportista estaba vestida de blanco, lo que dificultaba aún más su búsqueda. Fue vista por última vez cuando se cruzó con un grupo de escaladores polacos que hacían el descenso desde el Cervino. Tras su desaparición, se inició una intensa búsqueda con drones y helicópteros para dar con McCrystal. También participó personal especializado en caminata por la montaña. La búsqueda quedó a cargo de varios equipos de rescate, entre los que estaba la Guardia di Finanza.

Confirmaron la muerte de la atleta Kalie McCrystal

La cuenta oficial de la Carrera 4 Refugios compartió la triste noticia mediante Instagram. “La familia de Kalie McCrystal confirmó que, tras semanas de esfuerzos por parte de los equipos de rescate italianos, la búsqueda en el Cervino ha sido suspendida sin haber podido encontrarla”, informaron, y enviaron su más sentido acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos.

Wendy Cooper, madre de McCrystal, y Jody McCrystal, su hermana, también compartieron su propio comunicado. Allí informaron que los rescatistas explicaron que todas las hipótesis apuntan a un accidente de la mujer de 38 años durante su descenso. Según los datos reunidos, la deportista habría sufrido una caída durante su escalada.

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“El Cervino es tan majestuoso como implacable. A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terreno técnico de montaña, incluida su experiencia previa en el propio Cervino, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó durante el descenso”, escribieron.

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