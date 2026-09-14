Ivo Chiapponi, del sacrificio de dejar Tucumán a pelear por una medalla en los Odesur

Ivo Chiapponi terminó de entrenar y salió del gimnasio. Eran cerca de las cinco de la tarde y faltaban menos de 24 horas para una de las competencias que imaginó durante años. Sin embargo, por un rato dejó de lado la gimnasia: caminó hasta el fan fest de la Villa Olímpica y se sentó a merendar con su familia, que había viajado desde Tucumán. “Me sentó como si estuviera de vacaciones allá”, contó entre risas. La escena ayuda a explicar por qué estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 son diferentes para él.