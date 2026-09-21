El inesperado anuncio de Tini Stoessel sobre la fecha de su boda que paralizó a sus fanáticos
Durante su presentación en Guayaquil, la artista interactuó con una pancarta del público sobre su boda con Rodrigo de Paul. Emocionada, recordó sus inicios en "Violetta" y dio una pista clave sobre la proximidad del evento.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel anunció en su show en Guayaquil que su casamiento con Rodrigo De Paul será "muy pronto", tras reaccionar emocionada a una pancarta que le acercó el público.
- La artista recordó sus inicios en "Violetta" e interactuó con un afiche donde la retrataban vestida de novia, señalando lo significativo de dar este paso ante sus seguidores.
- La confirmación acelera la expectativa pública y mediática en torno a la inminente boda entre la cantante y el futbolista, a la espera de precisiones sobre el festejo.
Hay quienes escucharon por primera vez soñar a Martina Stoessel con el matrimonio. Quienes la vieron fantasear con vestidos largos y vínculos que duran para siempre. En su último show en Guayaquil, la intérprete decidió reflexionar sobre su casamiento en pleno concierto, se emocionó al dimensionar quiénes la acompañaron desde un primer momento y hasta reveló detalles sobre la proximidad del tiempo en que ocurrirá el esperado evento.
Tini Stoessel llegó a Ecuador con aires de enamorada. La líder de Futtura se reencontró con sus fanáticos no solo para conectar con sus canciones sino también con los grandes proyectos extralaborales que le esperan. Durante el recital, la artista protagonizó un íntimo pasaje en el que tomó un letrero que le había preparado parte del público y reflexionó sobre su casamiento con Rodrigo de Paul e incluso habló del plazo que falta para la trascendental fecha.
Un guiño al pasado y el recuerdo de "Violetta"
Algunos capítulos de “Violetta” acercaron a Tini Stoessel al gran hito. Aunque no será León ni Tomás ni se trate de algún sueño en el que la protagonista fantasea casándose con el amor de su vida, la joven recordó aquellas escenas en que una Martina adolescente grababa las entregas en las que imaginaba el romance eterno y reflexiono cómo sus fanáticos ahora la verían vivirlo. “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó Tini frente a sus seguidores.
Después de escuchar la ovación del público, la estrella pop reparó en la reacción de quienes estaban frente al escenario mientras se acercaba a agarrar uno de los afiches que se encontraban a su alcance. “Miren cómo se quedaron”, dijo al advertir las reacciones atónitas de su auditorio. En ese momento tomó el mensaje, que era nada menos que su figura intervenida con un collar de perlas, un vestido con encaje blanco y un ramo espléndido de flores que advertía la imagen futura de la artista.
La respuesta que encendió la ilusión del público
Luego Tini no demoró en darles una respuesta a sus fanáticos ante el visible entusiasmo que genera su casamiento. Para calmar la ansiedad de sus seguidores, la intérprete advirtió: “Será muy pronto”, lo que rápidamente ocasionó la ovación desbordada de los presentes. La secuencia quedó registrada en un video y permitió escuchar el intercambio entre la artista y la multitud durante el recital.
No es la primera vez que la cantante hace referencia a su relación durante una presentación. La semana pasada, en medio de uno de sus shows en El Salvador, compartió imágenes y videos de la jornada. Una de las publicaciones se destacó porque mostró un gesto vinculado con su próxima boda. Después del recital, Tini publicó en su cuenta de Instagram distintas postales de su paso por el país y escribió: “El Salvador, los amo. Fue un show tan lindo, gracias gracias gracias. ¡Nos vemos mañana Panamá!”.