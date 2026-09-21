EspectáculosFamosos

El inesperado anuncio de Tini Stoessel sobre la fecha de su boda que paralizó a sus fanáticos

Durante su presentación en Guayaquil, la artista interactuó con una pancarta del público sobre su boda con Rodrigo de Paul. Emocionada, recordó sus inicios en "Violetta" y dio una pista clave sobre la proximidad del evento.

El detalle de Tini Stoessel en el concierto de Guayaquil sobre su casamiento.
El detalle de Tini Stoessel en el concierto de Guayaquil sobre su casamiento. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel anunció en su show en Guayaquil que su casamiento con Rodrigo De Paul será "muy pronto", tras reaccionar emocionada a una pancarta que le acercó el público.
  • La artista recordó sus inicios en "Violetta" e interactuó con un afiche donde la retrataban vestida de novia, señalando lo significativo de dar este paso ante sus seguidores.
  • La confirmación acelera la expectativa pública y mediática en torno a la inminente boda entre la cantante y el futbolista, a la espera de precisiones sobre el festejo.
Resumen generado con IA

Hay quienes escucharon por primera vez soñar a Martina Stoessel con el matrimonio. Quienes la vieron fantasear con vestidos largos y vínculos que duran para siempre. En su último show en Guayaquil, la intérprete decidió reflexionar sobre su casamiento en pleno concierto, se emocionó al dimensionar quiénes la acompañaron desde un primer momento y hasta reveló detalles sobre la proximidad del tiempo en que ocurrirá el esperado evento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle de su invitación de bodas que tiene un particular significado

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el detalle de su invitación de bodas que tiene un particular significado

Tini Stoessel llegó a Ecuador con aires de enamorada. La líder de Futtura se reencontró con sus fanáticos no solo para conectar con sus canciones sino también con los grandes proyectos extralaborales que le esperan. Durante el recital, la artista protagonizó un íntimo pasaje en el que tomó un letrero que le había preparado parte del público y reflexionó sobre su casamiento con Rodrigo de Paul e incluso habló del plazo que falta para la trascendental fecha.

Un guiño al pasado y el recuerdo de "Violetta"

Algunos capítulos de “Violetta” acercaron a Tini Stoessel al gran hito. Aunque no será León ni Tomás ni se trate de algún sueño en el que la protagonista fantasea casándose con el amor de su vida, la joven recordó aquellas escenas en que una Martina adolescente grababa las entregas en las que imaginaba el romance eterno y reflexiono cómo sus fanáticos ahora la verían vivirlo. “Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó Tini frente a sus seguidores.

Después de escuchar la ovación del público, la estrella pop reparó en la reacción de quienes estaban frente al escenario mientras se acercaba a agarrar uno de los afiches que se encontraban a su alcance. “Miren cómo se quedaron”, dijo al advertir las reacciones atónitas de su auditorio. En ese momento tomó el mensaje, que era nada menos que su figura intervenida con un collar de perlas, un vestido con encaje blanco y un ramo espléndido de flores que advertía la imagen futura de la artista.

La respuesta que encendió la ilusión del público

Luego Tini no demoró en darles una respuesta a sus fanáticos ante el visible entusiasmo que genera su casamiento. Para calmar la ansiedad de sus seguidores, la intérprete advirtió: “Será muy pronto”, lo que rápidamente ocasionó la ovación desbordada de los presentes. La secuencia quedó registrada en un video y permitió escuchar el intercambio entre la artista y la multitud durante el recital.

No es la primera vez que la cantante hace referencia a su relación durante una presentación. La semana pasada, en medio de uno de sus shows en El Salvador, compartió imágenes y videos de la jornada. Una de las publicaciones se destacó porque mostró un gesto vinculado con su próxima boda. Después del recital, Tini publicó en su cuenta de Instagram distintas postales de su paso por el país y escribió: “El Salvador, los amo. Fue un show tan lindo, gracias gracias gracias. ¡Nos vemos mañana Panamá!”.

Temas EcuadorRodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
3

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
4

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Comentarios