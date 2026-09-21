El inesperado anuncio de Tini Stoessel sobre la fecha de su boda que paralizó a sus fanáticos

Después de escuchar la ovación del público, la estrella pop reparó en la reacción de quienes estaban frente al escenario mientras se acercaba a agarrar uno de los afiches que se encontraban a su alcance. “Miren cómo se quedaron”, dijo al advertir las reacciones atónitas de su auditorio. En ese momento tomó el mensaje, que era nada menos que su figura intervenida con un collar de perlas, un vestido con encaje blanco y un ramo espléndido de flores que advertía la imagen futura de la artista.