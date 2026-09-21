Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Resumen para apurados
- AFA confirmó que Lionel Messi jugará su partido de despedida de la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, cerrando su ciclo albiceleste.
- Las entradas se venderán online por Deportick desde 90.000 pesos. A diferencia de los duelos previos ante Bolivia y Burkina Faso con aforo reducido, habrá capacidad colmada.
- El evento marcará el fin de una era histórica para el fútbol argentino, con un homenaje masivo al capitán ante más de 85.000 hinchas en su última presentación oficial.
La cuenta regresiva ya comenzó. La AFA confirmó las fechas de venta y los precios para los tres amistosos que la selección argentina disputará después del Mundial 2026. El partido más esperado será el del 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, que marcará la última presentación oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional. Antes, el equipo jugará contra Bolivia y Burkina Faso.
El primer turno será para quienes quieran asistir al encuentro en Córdoba. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y las entradas estarán disponibles este lunes 21 de septiembre desde las 14, exclusivamente a través de Deportick. La entrada general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $25.000. Las plateas Gasparini y Ardiles costarán $140.000 y $170.000, respectivamente.
Para los dos partidos que se disputarán en el Monumental, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también mediante Deportick. Los valores de las localidades generales se mantendrán en $90.000 y los menores abonarán $29.000. En las plateas, los precios irán desde $180.000 para los sectores altos Sívori y Centenario hasta $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano.
La despedida de Messi tendrá el Monumental a capacidad completa
La gran diferencia estará en el aforo. Bolivia y Burkina Faso se jugarán con una capacidad limitada al 50% debido a una sanción de FIFA, mientras que el encuentro frente a Benín podrá disputarse con el Monumental a capacidad completa. El estadio actualmente cuenta con más de 85.000 localidades habilitadas, por lo que la expectativa estará puesta especialmente en el último partido de Messi con la selección argentina.
La venta será exclusivamente online: la AFA no habilitó puntos físicos para ninguno de los tres compromisos. Además, Messi no participará de los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso. Según informó la propia AFA, el rosarino se sumará junto con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi para el partido del 6 de octubre, que tendrá además un reconocimiento especial para el capitán.
Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia
- Se venderán a partir del 21 de septiembre a las 14, solo por la web.
Popular - $90.000
Menor a popular (de 3 a 10 años) - $ 25.000
Platea Gasparini - $ 140.000
Platea Ardiles - $ 170.000
Menores: a partir de 3 años abonan platea (Completa).
Precios de las entradas para Argentina vs. Burkina Faso y Benín
- Se venderán a partir del 22 de septiembre a las 18, solo por la web.
Popular - $ 90.000
Menor a popular ( 3 a 10 años) - $ 29.000
Platea Alta Sívori y Centenario - $ 180.000
Platea Media Sívori y Centenario - $ 320.000
Platea Alta San Martín y Belgrano - $ 320.000
Platea Baja San Martín y Belgrano - $ 450.000
Platea Media San Martín y Belgrano - $ 480.000
Menores: a partir de 3 años abonan platea (Completa).
Discapacitados: deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. No tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.