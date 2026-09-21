Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

El primer turno será para quienes quieran asistir al encuentro en Córdoba. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y las entradas estarán disponibles este lunes 21 de septiembre desde las 14, exclusivamente a través de Deportick. La entrada general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $25.000. Las plateas Gasparini y Ardiles costarán $140.000 y $170.000, respectivamente.