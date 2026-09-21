Desde cuándo se celebra el Día del Estudiante en Argentina: el origen de la efeméride

Sarmiento y el Día del Estudiante

Debenedetti propuso que cada 21 de septiembre se festejara el Día del Estudiante como un recordatorio de la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, quien había fallecido 10 días antes en Asunción del Paraguay. El prócer había atravesado en sus últimos años un deterioro de salud y tenía los pulmones comprometidos. En busca de un clima benigno para su condición, partió al país limítrofe.