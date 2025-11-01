Siete de cada 10 personas con EPOC no lo saben

El tema sobre la mesa

“La campaña ‘Podría ser EPOC’ busca justamente eso: que tanto pacientes como médicos pongan el tema sobre la mesa. Detectar la enfermedad a tiempo cambia completamente su evolución y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica el médico Sebastián Ferreiro. Los síntomas de alerta de la patología son: tos crónica, la producción de flema y la falta de aire o disnea, especialmente al realizar esfuerzos. Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con resfríos mal curados, lo que retrasa el diagnóstico. La espirometría -una prueba sencilla, rápida y no invasiva- es el método diagnóstico fundamental para confirmar o descartar la enfermedad.