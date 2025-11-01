Siete de cada 10 personas con EPOC no lo saben

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria que se caracteriza por la obstrucción progresiva y persistente del flujo aéreo. En la mayoría de los casos, está relacionada con la exposición al humo del tabaco o de biomasa (como leña o carbón), aunque también puede afectar a personas no fumadoras expuestas a otros contaminantes ambientales o laborales.
Según el estudio EPOC.AR, realizado en seis grandes ciudades argentinas, la prevalencia de EPOC en personas mayores de 40 años alcanza el 14,5 %, lo que equivale a más de 2,3 millones de argentinos potencialmente afectados. Sin embargo, el 77,4 % de los casos no cuenta con diagnóstico médico, lo que demuestra que la mayoría de las personas con EPOC aún no sabe que la padece.
Ante esta realidad, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) ha lanzado una campaña de Concientización sobre la EPOC 2025, bajo el lema “Podría ser EPOC”, con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.
El tema sobre la mesa
“La campaña ‘Podría ser EPOC’ busca justamente eso: que tanto pacientes como médicos pongan el tema sobre la mesa. Detectar la enfermedad a tiempo cambia completamente su evolución y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica el médico Sebastián Ferreiro. Los síntomas de alerta de la patología son: tos crónica, la producción de flema y la falta de aire o disnea, especialmente al realizar esfuerzos. Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con resfríos mal curados, lo que retrasa el diagnóstico. La espirometría -una prueba sencilla, rápida y no invasiva- es el método diagnóstico fundamental para confirmar o descartar la enfermedad.