Secciones
SociedadSalud

Siete de cada 10 personas con EPOC no lo saben

Un diagnóstico a tiempo cambia la evolución de la patología respiratoria.

Siete de cada 10 personas con EPOC no lo saben
Hace 4 Hs

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria que se caracteriza por la obstrucción progresiva y persistente del flujo aéreo. En la mayoría de los casos, está relacionada con la exposición al humo del tabaco o de biomasa (como leña o carbón), aunque también puede afectar a personas no fumadoras expuestas a otros contaminantes ambientales o laborales.

Según el estudio EPOC.AR, realizado en seis grandes ciudades argentinas, la prevalencia de EPOC en personas mayores de 40 años alcanza el 14,5 %, lo que equivale a más de 2,3 millones de argentinos potencialmente afectados. Sin embargo, el 77,4 % de los casos no cuenta con diagnóstico médico, lo que demuestra que la mayoría de las personas con EPOC aún no sabe que la padece.

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

Ante esta realidad, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) ha lanzado una campaña de Concientización sobre la EPOC 2025, bajo el lema “Podría ser EPOC”, con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana y el manejo adecuado de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El tema sobre la mesa

“La campaña ‘Podría ser EPOC’ busca justamente eso: que tanto pacientes como médicos pongan el tema sobre la mesa. Detectar la enfermedad a tiempo cambia completamente su evolución y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica el médico Sebastián Ferreiro. Los síntomas de alerta de la patología son: tos crónica, la producción de flema y la falta de aire o disnea, especialmente al realizar esfuerzos. Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o con resfríos mal curados, lo que retrasa el diagnóstico. La espirometría -una prueba sencilla, rápida y no invasiva- es el método diagnóstico fundamental para confirmar o descartar la enfermedad.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano
1

Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
2

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más
3

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país
4

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista
6

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Más Noticias
Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios