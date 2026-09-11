SociedadActualidad

¿Es feriado el Día del Estudiante 2026? Qué pasa el 21 de septiembre en Argentina

El 21 de septiembre está marcado en el calendario de todos, pero no significa lo mismo para estudiantes de todo el país. La fecha cae lunes y, aunque no es feriado nacional, hay provincias y niveles educativos donde las aulas estarán vacías. ¿Quiénes tienen clases y quiénes no?

El Día del Estudiante es el 21 de septiembre y este año cae lunes
El Día del Estudiante es el 21 de septiembre y este año cae lunes La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El 21 de septiembre de 2026 no será feriado nacional en Argentina por el Día del Estudiante, por lo que la jornada laboral será normal en todo el país.
  • La actividad en las escuelas y universidades dependerá de las resoluciones de cada provincia y de los calendarios propios de cada institución académica.
  • Los alumnos deberán consultar las disposiciones de su jurisdicción para saber si tendrán clases, mientras los sectores público y privado operarán con normalidad.
Resumen generado con IA

El 21 de septiembre de 2026 cae lunes y se celebra en Argentina el Día del Estudiante, una fecha que también coincide con el comienzo de la primavera. Sin embargo, no es un feriado nacional, por lo que la jornada será laborable para la administración pública y el sector privado.

La situación es diferente en el ámbito educativo. El 21 de septiembre suele ser una jornada sin clases para los estudiantes, pero el alcance del asueto depende de cada provincia y de cada institución educativa. Por eso, no todos los alumnos del país tendrán necesariamente el mismo régimen.

¿Hay clases el 21 de septiembre de 2026?

La respuesta depende del nivel educativo y de la jurisdicción. El relevamiento de los calendarios escolares 2026 realizado por Argentinos por la Educación señala que el Día del Estudiante se considera como un día sin clases únicamente en aquellas jurisdicciones cuyos calendarios establecen expresamente la suspensión de actividades. Esto significa que no existe una única regla nacional para todos los niveles educativos.

¿Qué pasa con las universidades?

En las universidades la situación es diferente porque cada institución cuenta con su propio calendario académico.

Por eso, aunque tradicionalmente el Día del Estudiante se asocia con una jornada sin clases en el nivel universitario, no corresponde asumir que todas las universidades del país suspenderán automáticamente sus actividades.

Cada institución debe comunicar si habrá clases, actividades académicas o solamente tareas administrativas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Avellaneda estableció para el lunes 21 que no habrá desarrollo de clases, aunque sí actividades administrativas.

¿El 21 de septiembre es feriado para los trabajadores?

El Día del Estudiante no es un feriado nacional, por lo que el lunes 21 de septiembre será un día laboral normal para trabajadores del sector público y privado.

El asueto por la fecha está vinculado principalmente con el calendario educativo y no implica un día libre general para todos los trabajadores argentinos.

Así, la respuesta a la pregunta “¿es feriado el Día del Estudiante?” es no. Para los estudiantes, en cambio, habrá que mirar qué decidió cada provincia y, en el caso de las universidades, qué estableció cada institución.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención en Tucumán: el comercio permanecerá cerrado el 28 de septiembre

Atención en Tucumán: el comercio permanecerá cerrado el 28 de septiembre

El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

Anses comienza los pagos de septiembre: quiénes cobran este miércoles 9

Anses comienza los pagos de septiembre: quiénes cobran este miércoles 9

Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre
5

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Comentarios