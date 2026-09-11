¿Es feriado el Día del Estudiante 2026? Qué pasa el 21 de septiembre en Argentina
El 21 de septiembre está marcado en el calendario de todos, pero no significa lo mismo para estudiantes de todo el país. La fecha cae lunes y, aunque no es feriado nacional, hay provincias y niveles educativos donde las aulas estarán vacías. ¿Quiénes tienen clases y quiénes no?
Resumen para apurados
- El 21 de septiembre de 2026 no será feriado nacional en Argentina por el Día del Estudiante, por lo que la jornada laboral será normal en todo el país.
- La actividad en las escuelas y universidades dependerá de las resoluciones de cada provincia y de los calendarios propios de cada institución académica.
- Los alumnos deberán consultar las disposiciones de su jurisdicción para saber si tendrán clases, mientras los sectores público y privado operarán con normalidad.
El 21 de septiembre de 2026 cae lunes y se celebra en Argentina el Día del Estudiante, una fecha que también coincide con el comienzo de la primavera. Sin embargo, no es un feriado nacional, por lo que la jornada será laborable para la administración pública y el sector privado.
La situación es diferente en el ámbito educativo. El 21 de septiembre suele ser una jornada sin clases para los estudiantes, pero el alcance del asueto depende de cada provincia y de cada institución educativa. Por eso, no todos los alumnos del país tendrán necesariamente el mismo régimen.
¿Hay clases el 21 de septiembre de 2026?
La respuesta depende del nivel educativo y de la jurisdicción. El relevamiento de los calendarios escolares 2026 realizado por Argentinos por la Educación señala que el Día del Estudiante se considera como un día sin clases únicamente en aquellas jurisdicciones cuyos calendarios establecen expresamente la suspensión de actividades. Esto significa que no existe una única regla nacional para todos los niveles educativos.
¿Qué pasa con las universidades?
En las universidades la situación es diferente porque cada institución cuenta con su propio calendario académico.
Por eso, aunque tradicionalmente el Día del Estudiante se asocia con una jornada sin clases en el nivel universitario, no corresponde asumir que todas las universidades del país suspenderán automáticamente sus actividades.
Cada institución debe comunicar si habrá clases, actividades académicas o solamente tareas administrativas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Avellaneda estableció para el lunes 21 que no habrá desarrollo de clases, aunque sí actividades administrativas.
¿El 21 de septiembre es feriado para los trabajadores?
El Día del Estudiante no es un feriado nacional, por lo que el lunes 21 de septiembre será un día laboral normal para trabajadores del sector público y privado.
El asueto por la fecha está vinculado principalmente con el calendario educativo y no implica un día libre general para todos los trabajadores argentinos.
Así, la respuesta a la pregunta “¿es feriado el Día del Estudiante?” es no. Para los estudiantes, en cambio, habrá que mirar qué decidió cada provincia y, en el caso de las universidades, qué estableció cada institución.