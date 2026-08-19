El hermano de Manuel Adorni aseguró que se confundió en su declaración jurada y puso un cero de más

El 8 de julio, Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Entre ellas, solicitó la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Legislatura bonaerense, pidió al Banco Provincia información sobre los pagos de un crédito hipotecario realizados desde 2024 y dispuso consultas al Registro de la Propiedad respecto de dos inmuebles que el diputado adquirió por sucesión.