Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo otorgó 15 días hábiles adicionales a Manuel Adorni para justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía detectó gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría corroborado.