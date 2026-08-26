Política

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

Bajo investigación.

Manuel Adorni.
Manuel Adorni.
26 Agosto 2026

El juez federal Ariel Lijo otorgó 15 días hábiles adicionales a Manuel Adorni para justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía detectó gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría corroborado. 

El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre 20 puntos, entre ellos dólares declarados, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero. La defensa pidió la prórroga porque no había podido acceder a documentación mencionada en el expediente. Si las explicaciones resultan insuficientes, Adorni podría ser citado a indagatoria. 

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

El requerimiento fiscal también señaló un incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública. La investigación contempla además los bienes y movimientos económicos de su cónyuge y analiza la trazabilidad de los fondos declarados ante los organismos correspondientes.

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