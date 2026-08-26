Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo otorgó 15 días hábiles adicionales a Manuel Adorni para justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía detectó gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría corroborado.
El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre 20 puntos, entre ellos dólares declarados, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero. La defensa pidió la prórroga porque no había podido acceder a documentación mencionada en el expediente. Si las explicaciones resultan insuficientes, Adorni podría ser citado a indagatoria.
El requerimiento fiscal también señaló un incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública. La investigación contempla además los bienes y movimientos económicos de su cónyuge y analiza la trazabilidad de los fondos declarados ante los organismos correspondientes.