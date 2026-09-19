Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

La situación plantea dos interrogantes: por qué el vehículo siguió afectado a la Jefatura de Gabinete después de la salida de Adorni y quién afronta las multas acumuladas por la camioneta en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Se identificaron más de 50 infracciones, en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto que supera los $10 millones, de acuerdo con los registros públicos consultados.