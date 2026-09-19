Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Resumen para apurados
- A tres meses de renunciar, Manuel Adorni mantiene custodia federal y un auto oficial en Buenos Aires mientras afronta una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.
- La camioneta pertenece al Inprotur y acumula infracciones viales, mientras el Ministerio de Seguridad justificó mantener la custodia oficial mediante una evaluación de riesgo.
- Este miércoles vence la prórroga judicial concedida para que el exfuncionario justifique ante el fiscal Pollicita la evolución de su patrimonio y el origen de sus fondos.
A casi tres meses de haber dejado la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial y mantiene una custodia de las fuerzas federales. El exfuncionario enfrenta, además, una semana clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito: este miércoles vence la prórroga que le otorgó la Justicia para explicar la evolución de su patrimonio.
El vehículo que utiliza a diario es una Toyota SW4 modelo 2022 que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), un organismo público que actualmente preside Daniel Scioli. La camioneta había sido cedida a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y, pese a la salida de Adorni del cargo el 27 de junio, continúa bajo la órbita de esa dependencia, según fuentes oficiales.
La situación plantea dos interrogantes: por qué el vehículo siguió afectado a la Jefatura de Gabinete después de la salida de Adorni y quién afronta las multas acumuladas por la camioneta en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Se identificaron más de 50 infracciones, en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto que supera los $10 millones, de acuerdo con los registros públicos consultados.
El vehículo fue visto, esta semana, el miércoles y el jueves, en las inmediaciones del departamento donde vive Adorni, en Caballito.
Un vehículo cedido a la Jefatura de Gabinete
Según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor, la Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI pertenece al Inprotur. El organismo informó que el 7 de enero de 2025 formalizó un permiso de uso de ese vehículo a favor de la Jefatura de Gabinete.
El permiso establecía que la camioneta sería utilizada para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”. Por entonces, la Jefatura estaba a cargo de Francos.
Desde el Inprotur explicaron que, una vez entregado el vehículo, su utilización quedó bajo la administración de la Jefatura de Gabinete. “El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, señalaron.
Sin embargo, Diego Santilli, sucesor de Adorni en la Jefatura de Gabinete, no utilizó la camioneta. Fuentes del Gobierno confirmaron que el vehículo fue cedido a esa dependencia, pero señalaron que actualmente “reviste funciones dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación y el uso lo define el área en cuestión”.
Adorni ya utilizaba esa misma Toyota cuando era jefe de Gabinete. El 25 de marzo, cuando brindó una de sus primeras explicaciones públicas sobre su patrimonio, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.
La custodia personal
Además del automóvil, Adorni conserva la custodia oficial. En el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, explicaron que el exfuncionario “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante seis meses, con base en evaluación de riesgo”. Según esa explicación, transcurrido ese período la protección puede extenderse si el análisis de riesgo así lo determina.
Un exfuncionario del área de Seguridad señaló que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete mantenga custodia, aunque aclaró que la decisión depende de la evaluación que realice el Ministerio en cada caso. Explicó que, además de funcionarios en actividad, suelen contar con protección expresidentes, exministros de Seguridad, exdirectores de la SIDE y miembros de la Justicia.
Durante su gestión en la Jefatura de Gabinete, Adorni había mencionado un episodio de violencia en la vía pública y presuntas amenazas. En ese escenario, justificó el uso de custodia por razones de seguridad y sostuvo que no había “nada que ocurra fuera de la normativa, menos aún en materia de seguridad”.
En julio, el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que Adorni continuaría con custodia aun después de dejar el cargo. Hasta ahora no había trascendido que también conservaría el uso de un vehículo oficial.
Una camioneta con decenas de multas
El uso cotidiano de la Toyota SW4 también aparece reflejado en los registros de infracciones de tránsito de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En los registros porteños figuraban inicialmente 144 multas asociadas al dominio de la camioneta, de las cuales 41 correspondían al período posterior a la salida de Adorni de la Casa Rosada. Esas infracciones representaban más de $8 millones.
Este miércoles, horas después de que se constatara en la vía pública que Adorni se trasladaba en la camioneta oficial, las 144 infracciones, por un monto total de $61 millones, dejaron de aparecer en el registro público. Posteriormente se incorporaron cuatro multas, correspondientes a fines de agosto y comienzos de septiembre, por un total de $1,8 millones.
La desaparición de las infracciones del registro puede producirse cuando son pagadas o cuando un controlador de faltas determina que corresponde darlas de baja.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, permanecen registradas 27 multas, ocho de ellas correspondientes al período posterior a la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete. Esas infracciones suman $1,3 millones y las notificaciones figuran a nombre del titular registral, el Inprotur. Desde el organismo señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”.
La situación plantea además qué tratamiento reciben las infracciones de los vehículos utilizados por custodias oficiales. Un exfuncionario del Ministerio de Seguridad explicó que existen jurisdicciones que pueden condonarlas, aunque aclaró que, salvo que se trate de un traslado estrictamente vinculado con una situación de seguridad, los vehículos deben respetar las normas de tránsito.
En un informe de LA NACION se verificó esta semana que Adorni utilizó la camioneta mientras estaba acompañado por agentes de seguridad. También constató un traslado a una escuela, aunque este diario evitó tomar imágenes del establecimiento y se mantuvo alejado para preservar la privacidad de los menores y la tranquilidad de la comunidad educativa.
El jueves, cuando la camioneta regresó al edificio de Caballito donde reside la familia Adorni, ya sin los menores a bordo. Dos custodios que se identificaron como policías solicitaron al periodista su DNI y le tomaron fotografías.
El descargo ante la Justicia
Mientras mantiene la custodia y el uso del vehículo oficial, Adorni enfrenta una instancia clave en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía de Gerardo Pollicita.
La primera fecha fijada para que explicara su evolución patrimonial era el 26 de agosto. Tras un pedido de prórroga, la presentación fue reprogramada para este miércoles. En ese escrito, el exfuncionario deberá explicar los movimientos registrados en su patrimonio, sus gastos y el origen de los fondos utilizados para afrontarlos, de acuerdo con los requerimientos planteados en el expediente.