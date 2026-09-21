Así fue el lujoso viaje de Cami Homs y su hija Aitana por la costa de Estados Unidos

Resumen para apurados
- Cami Homs viajó recientemente a Miami y Naples, Estados Unidos, junto a su hija Aitana para disfrutar de unas vacaciones y compartir postales familiares en redes sociales.
- La modelo recorrió playas y paseos de compras luciendo atuendos de moda, mientras seguía a la distancia los partidos de José Sosa, futbolista de Estudiantes y padre de la beba.
- Las publicaciones consolidan el perfil de Homs como referente de estilo y afianzan públicamente su armonía familiar lejos de los conflictos mediáticos del pasado.
Entre locales comerciales, brisas, playas y bares de diseño europeo combinado con la tradición costera y el minimalismo moderno de lujo, Cami Homs publicó las imágenes que resumieron un paseo íntimo junto a su hija Aitana, la pequeña que ya tiene ocho meses junto al futbolista José “Principito” Sosa. El viaje hasta Naples, la elegante ciudad costera estadounidense a dos horas de Miami, fue una aventura madre e hija que la modelo destacó entre colecciones de fotos y declaraciones de amor en redes sociales.
Tras pasar unos días en Miami, Cami Homs siguió su itinerario hasta Naples, un pintoresco destino costero transformado en el sitio donde millonarios disponen de sus mansiones y disfrutan de aguas cálidas. En una seguidilla de retratos junto a la arena blanca y la vegetación exuberante propia de este sitio, la modelo se dejó ver junto a Aitana, su última hija con su nueva pareja tras su separación de Rodrigo De Paul.
Un recorrido de moda y complicidad en la costa estadounidense
Ataviada con un vestido amarillo corto con falda tableada, el cabello suelto y los aires propios de las vacaciones en el mar, Homs aparece junto a Aitana, quien en brazos de su mamá luce sonriente frente al lente de la cámara. Con un trajecito de diseño floral de color rojo, la beba se divierte con los juegos de su madre, quien la alza y la abraza en un gesto afectuoso constante.
El viaje no solo sirvió como una pausa de relax frente al mar, sino que se convirtió en una verdadera bitácora de tendencias y momentos de complicidad. A lo largo de la galería, la modelo y creadora de contenido documentó al detalle cada una de las salidas con la pequeña. Durante sus recorridos por un paseo comercial al aire libre —rodeado de galerías, arcadas, palmeras y firmas de lujo—, Homs deslumbró con apuestas de moda urbanas: en una de las jornadas lució una musculosa negra combinada con jeans amplios desgastados a la rodilla y un pequeño bolso Miu Miu; mientras que para otra caminata optó por un conjunto total denim oscuro de top ajustado y minifalda, acompañado por una bandolera acolchada con cadena metálica.
La pasión futbolera a la distancia
El álbum de recuerdos dedicó un lugar preponderante a los cuidados estilismos de la beba, quien se robó todas las miradas. Aitana apareció en varias tomas demostrando su soltura frente a la cámara: sentada sonriente en un sillón con un vestido blanco de estampado floreado, cuello con volados y una vincha beige con perlas; o luciendo un encantador conjunto con motivo botánico y capota a juego mientras jugaba recostada sobre un banco. Incluso las fotos más cotidianas, como una selfie frente al espejo repleta de bolsas de compras en el ascensor o un plano detalle de los pies descalzos de la pequeña, transmitieron la calidez de esta aventura de a dos.
Sin embargo, una de las fotos más comentadas del itinerario gastronómico se alejó del paisaje costero para enfocarse en la intimidad familiar a la distancia. En un retrato en blanco y negro tomado en la mesa de un restaurante, la beba aparece sentada sobre el regazo de su mamá observando con atención la pantalla de un celular. El teléfono reproducía el festejo de Estudiantes de La Plata, el club donde milita José "Principito" Sosa, tras asegurar su clasificación a semifinales. Una toma espontánea que demostró cómo, aun a miles de kilómetros, la pasión futbolera y la presencia del mediocampista siguieron marcando el ritmo del viaje.
El guiño no tardó en encontrar respuesta del otro lado del continente. Emocionado por las imágenes de su pareja y su hija, el futbolista reaccionó públicamente en redes sociales con un tierno mensaje: “Mis bebecitas, vuelvan que las extraño”. Sin dudarlo, la influencer retribuyó el gesto con un “Nosotras mucho más”, sellando un álbum digital que combinó el lujo de la costa estadounidense, capturas veraniegas en bikini frente al mar y la calidez de un vínculo familiar que traspasó la pantalla