Así fue el lujoso viaje de Cami Homs y su hija Aitana por la costa de Estados Unidos

El viaje no solo sirvió como una pausa de relax frente al mar, sino que se convirtió en una verdadera bitácora de tendencias y momentos de complicidad. A lo largo de la galería, la modelo y creadora de contenido documentó al detalle cada una de las salidas con la pequeña. Durante sus recorridos por un paseo comercial al aire libre —rodeado de galerías, arcadas, palmeras y firmas de lujo—, Homs deslumbró con apuestas de moda urbanas: en una de las jornadas lució una musculosa negra combinada con jeans amplios desgastados a la rodilla y un pequeño bolso Miu Miu; mientras que para otra caminata optó por un conjunto total denim oscuro de top ajustado y minifalda, acompañado por una bandolera acolchada con cadena metálica.