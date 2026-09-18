Primavera 2026 en Tucumán: fiestas, música y actividades culturales para disfrutar en familia

No solo la capital tucumana se vestirá con flores para dar la bienvenida a la nueva temporada. Este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, los municipios y localidades tendrán sus propias celebraciones por el inicio de la primavera. El Ente Tucumán Turismo compartió el cronograma de actividades para disfrutar de shows, paseos, actividad física y actividades al aire libre.