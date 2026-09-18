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Primavera 2026 en Tucumán: fiestas, música y actividades culturales para disfrutar en familia

La bienvenida a la primavera y los festejos por el Día del Estudiante serán los protagonistas este fin de semana en toda la provincia.

Primavera 2026 en Tucumán: fiestas, música y actividades culturales para disfrutar en familia
Foto: archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Turismo lanzó una nutrida agenda comunal del 18 al 21 de septiembre para festejar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante en toda la provincia.
  • La propuesta abarca más de 15 localidades con festivales musicales, ferias de artesanos, muestras teatrales, paseos arqueológicos y diversas competencias deportivas al aire libre.
  • La iniciativa busca movilizar el turismo interno, dinamizar las economías regionales y consolidar a los municipios tucumanos como opciones recreativas familiares de la temporada.
Resumen generado con IA

No solo la capital tucumana se vestirá con flores para dar la bienvenida a la nueva temporada. Este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, los municipios y localidades tendrán sus propias celebraciones por el inicio de la primavera. El Ente Tucumán Turismo compartió el cronograma de actividades para disfrutar de shows, paseos, actividad física y actividades al aire libre.

Aguilares

Domingo 20

Se presentará la Banda Municipal a las 17 en el Paseo Vieja Estación

Alderetes

Domingo 20

Se celebrará el 29° Aniversario de Alderetes desde las 19 en Caseros y Urquiza

Alto Verde

Lunes 21

Se hará una Bicicleteada Primaveral a las 16 desde la plaza principal

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Banda del Río Salí

Domingo 20

Se llevará a cabo la JubiFest BRS 2026 a partir de las 17 en la plaza Belgrano

Bella Vista

Sábado y domingo

El Teatro de adultos hará su presentación a las 21 en la Casa de la Cultura

El Cadillal

Todo el fin de semana

Los Lagoferiantes se ubicarán en el predio de 12 a 20

El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá de lunes a viernes de 10 a 18; sábados, domingos y feriados, de 11 a 19

Domingo 20

Se hará la Fiesta de la Primavera en el predio de Lagoferiantes de 12 a 20

Se realizará la Competencia Deportiva Batalla de Tucumán con llegada al playón

Concepción

Viernes 18

El Ecopunto estará en la plaza B° Obrero de 17 a 20

Domingo 20

Se realizará la Feria de emprendedores en la plaza Haimes desde las 15

Lunes 21

Se celebrará el Día de la Primavera en la Terminal de Ómnibus desde las 16

El Mollar

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá de lunes a domingo de 9 a 14 y de martes a sábado de 9 a 19

Famaillá

Domingo 20

La Feria de artesanos y emprendedores estará en el parque Temático Histórico desde las 16

La Cocha

Viernes 18

Habrá una Feria gastronómica desde las 20 en la plaza principal

Sábado 19

Habrá Noche de teatro a las 21 en el Centro Cultural

Lunes 21

Se festejará el Día del Estudiante en el ingreso principal desde las 18

Lules

Todo el fin de semana

Se harán visitas guiadas a las Ruinas de San José desde las 8 hasta las 13

Se desarrollará el Festival Lules Canta a la Patria desde las 20 en el Parque Cultural

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

Sábado 19

Se hará una Caminata a la Usina a las 14.30 desde la rotonda de La Quebrada

Las Talitas

Viernes y sábado

Tendrá lugar el Encuentro de Escritores del Sol en el Club de los Abuelos desde las 9 hasta las 21

Sábado 19

Habrá una Feria de artesanos y emprendedores desde las 17 en la plaza Miguel Azcuénaga

León Rougés y Santa Rosa

Todo el fin de semana

Se abrirá el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín desde las 8 hasta las 18. Está ubicado en León Rougés, a 8 kilómetros de la ruta 38

Monteros

Todo el fin de semana

Se podrá visitar la Sala de arte contemporáneo en el Mercado Cultural desde las 10 hasta las 12 y desde las 20 hasta las 22

El Parque 28 de Agosto será sede de la Fiesta de la Flor desde las 10 hasta la medianoche

Se hará un guiado por el casco urbano entre las 8 y las 13 con salida de Colón 33

Se podrá visitar el Museo Caña de Azúcar en Belgrano 475 de 8 a 13

Viernes 18

Se realizará la 17ª Fiesta Nacional de la Randa a las 21 en el Complejo Julio Piossek/El Cercado

Sábado 19

Habrá una visita a la Granja Educativa de 15 a 18 en Yonopongo

Se hará un Bici Tour con salida del Gimnasio Municipal a las 14.30

Se disputará el Torneo de Ajedrez a las 17.30 en el Salón de las Mujeres

Domingo 20

Se realizará el 5º Rally de la Ciudad de Monteros entre las 10 y las 17.30 en la plaza Bernabé Aráoz

Quilmes

Todo el fin de semana

Se podrá disfrutar de la Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada desde las 11 hasta las 14

Habrá un paseo de artesanos desde las 9 hasta las 18

Raco

Domingo

Se hará la Competencia Deportiva Batalla de Tucumán a partir de las 8

Se celebrará un evento del Septiembre Musical en el Centro Cultural Iramain a las 14.30

San Javier

Todo el fin de semana

Habrá proyecciones del espectáculo Cristo Resplandeciente en el Cristo Bendicente a las 20 y a las 20.30

Lunes 21

Se celebrará la Primavera desde las 16 en el Complejo Turístico

San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

Se hará el mapping de Lourdes en la gruta de la Virgen a las 20 y a las 20.30

Santa Ana

Sábado 19

Habrá una Feria de emprendedores en el playón de la Terminal desde las 15

Simoca

Sábado 19

Se hará la clásica Feria de Simoca en el predio Mercedes Sosa desde las 8 hasta las 16

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Tapia

Viernes 18

Se celebrará la Fiesta de la Primavera a las 19

Tafí del Valle

Todo el fin de semana

Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19

Viernes y sábado

Se realizará el Extremo Tafí de 8 a 20

Sábado 19

Se celebrará una parte del Septiembre Musical en el Complejo Democracia a las 20

Tafí Viejo

Viernes 18

Habrá una Feria gourmet desde las 16 en el parque de Lomas de Tafí

Se instalará la Feria Americana de Emprendedores a las 15 en la plaza Mitre

Sábado 19

Se podrá visitar Sunqu Arte desde las 21 en la Casa de la Cultura

Se realizará el festival Limón Geek en el Mercado Municipal de 16 a 23

Habrá una clase de Taichí en el Parque Miguel Lillo a las 16.30

Domingo 20

Competencia de mini bikers en la Hostería Atahualpa Yupanqui a las 10.30

Se celebrará una parte del Septiembre Musical a las 21 en la Casa de la Cultura

Será la previa del Día del Estudiante y bienvenida de la Primavera a las 19 en el Mercado Municipal

Se hará la caminata El Morro con partida a las 8.30 de la Hostería Atahualpa Yupanqui

Se realizará un City Tour con salida a las 16 de la calle 24 de Septiembre 484 en San Miguel de Tucumán

La Feria de artesanos y emprendedores estará en el Mercado Municipal desde las 17

Yerba Buena

Todo el fin de semana

Se llevará a cabo el XXXVI Torneo Nacional de Mamis Hockey en el Jockey Club

Se hará el Yerba Buena Coffee Tour con salida del Ente Tucumán Turismo –24 de Septiembre 484– entre las 14.30 y las 18

Viernes 18

Se dictará una clase de yoga a las 19 en la Casa del Adulto Mayor

Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena

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Sábado 19

Se dictará una clase de yoga a las 15 en el Jardín Botánico Horco Molle

Se hará un Bici Tour con salida de la Oficina de Informes Turísticos a las 15

Domingo 20

Se llevará a cabo la clásica Exposición de Orquídeas entre las 10 y las 13 y entre las 17 y las 20 en la Casa de la Cultura

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