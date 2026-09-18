Primavera 2026 en Tucumán: fiestas, música y actividades culturales para disfrutar en familia

Resumen para apurados
- Tucumán Turismo lanzó una nutrida agenda comunal del 18 al 21 de septiembre para festejar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante en toda la provincia.
- La propuesta abarca más de 15 localidades con festivales musicales, ferias de artesanos, muestras teatrales, paseos arqueológicos y diversas competencias deportivas al aire libre.
- La iniciativa busca movilizar el turismo interno, dinamizar las economías regionales y consolidar a los municipios tucumanos como opciones recreativas familiares de la temporada.
No solo la capital tucumana se vestirá con flores para dar la bienvenida a la nueva temporada. Este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, los municipios y localidades tendrán sus propias celebraciones por el inicio de la primavera. El Ente Tucumán Turismo compartió el cronograma de actividades para disfrutar de shows, paseos, actividad física y actividades al aire libre.
Aguilares
Domingo 20
Se presentará la Banda Municipal a las 17 en el Paseo Vieja Estación
Alderetes
Domingo 20
Se celebrará el 29° Aniversario de Alderetes desde las 19 en Caseros y Urquiza
Alto Verde
Lunes 21
Se hará una Bicicleteada Primaveral a las 16 desde la plaza principal
Banda del Río Salí
Domingo 20
Se llevará a cabo la JubiFest BRS 2026 a partir de las 17 en la plaza Belgrano
Bella Vista
Sábado y domingo
El Teatro de adultos hará su presentación a las 21 en la Casa de la Cultura
El Cadillal
Todo el fin de semana
Los Lagoferiantes se ubicarán en el predio de 12 a 20
El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá de lunes a viernes de 10 a 18; sábados, domingos y feriados, de 11 a 19
Domingo 20
Se hará la Fiesta de la Primavera en el predio de Lagoferiantes de 12 a 20
Se realizará la Competencia Deportiva Batalla de Tucumán con llegada al playón
Concepción
Viernes 18
El Ecopunto estará en la plaza B° Obrero de 17 a 20
Domingo 20
Se realizará la Feria de emprendedores en la plaza Haimes desde las 15
Lunes 21
Se celebrará el Día de la Primavera en la Terminal de Ómnibus desde las 16
El Mollar
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá de lunes a domingo de 9 a 14 y de martes a sábado de 9 a 19
Famaillá
Domingo 20
La Feria de artesanos y emprendedores estará en el parque Temático Histórico desde las 16
La Cocha
Viernes 18
Habrá una Feria gastronómica desde las 20 en la plaza principal
Sábado 19
Habrá Noche de teatro a las 21 en el Centro Cultural
Lunes 21
Se festejará el Día del Estudiante en el ingreso principal desde las 18
Lules
Todo el fin de semana
Se harán visitas guiadas a las Ruinas de San José desde las 8 hasta las 13
Se desarrollará el Festival Lules Canta a la Patria desde las 20 en el Parque Cultural
Sábado 19
Se hará una Caminata a la Usina a las 14.30 desde la rotonda de La Quebrada
Las Talitas
Viernes y sábado
Tendrá lugar el Encuentro de Escritores del Sol en el Club de los Abuelos desde las 9 hasta las 21
Sábado 19
Habrá una Feria de artesanos y emprendedores desde las 17 en la plaza Miguel Azcuénaga
León Rougés y Santa Rosa
Todo el fin de semana
Se abrirá el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín desde las 8 hasta las 18. Está ubicado en León Rougés, a 8 kilómetros de la ruta 38
Monteros
Todo el fin de semana
Se podrá visitar la Sala de arte contemporáneo en el Mercado Cultural desde las 10 hasta las 12 y desde las 20 hasta las 22
El Parque 28 de Agosto será sede de la Fiesta de la Flor desde las 10 hasta la medianoche
Se hará un guiado por el casco urbano entre las 8 y las 13 con salida de Colón 33
Se podrá visitar el Museo Caña de Azúcar en Belgrano 475 de 8 a 13
Viernes 18
Se realizará la 17ª Fiesta Nacional de la Randa a las 21 en el Complejo Julio Piossek/El Cercado
Sábado 19
Habrá una visita a la Granja Educativa de 15 a 18 en Yonopongo
Se hará un Bici Tour con salida del Gimnasio Municipal a las 14.30
Se disputará el Torneo de Ajedrez a las 17.30 en el Salón de las Mujeres
Domingo 20
Se realizará el 5º Rally de la Ciudad de Monteros entre las 10 y las 17.30 en la plaza Bernabé Aráoz
Quilmes
Todo el fin de semana
Se podrá disfrutar de la Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada desde las 11 hasta las 14
Habrá un paseo de artesanos desde las 9 hasta las 18
Raco
Domingo
Se hará la Competencia Deportiva Batalla de Tucumán a partir de las 8
Se celebrará un evento del Septiembre Musical en el Centro Cultural Iramain a las 14.30
San Javier
Todo el fin de semana
Habrá proyecciones del espectáculo Cristo Resplandeciente en el Cristo Bendicente a las 20 y a las 20.30
Lunes 21
Se celebrará la Primavera desde las 16 en el Complejo Turístico
San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
Se hará el mapping de Lourdes en la gruta de la Virgen a las 20 y a las 20.30
Santa Ana
Sábado 19
Habrá una Feria de emprendedores en el playón de la Terminal desde las 15
Simoca
Sábado 19
Se hará la clásica Feria de Simoca en el predio Mercedes Sosa desde las 8 hasta las 16
Tapia
Viernes 18
Se celebrará la Fiesta de la Primavera a las 19
Tafí del Valle
Todo el fin de semana
Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19
Viernes y sábado
Se realizará el Extremo Tafí de 8 a 20
Sábado 19
Se celebrará una parte del Septiembre Musical en el Complejo Democracia a las 20
Tafí Viejo
Viernes 18
Habrá una Feria gourmet desde las 16 en el parque de Lomas de Tafí
Se instalará la Feria Americana de Emprendedores a las 15 en la plaza Mitre
Sábado 19
Se podrá visitar Sunqu Arte desde las 21 en la Casa de la Cultura
Se realizará el festival Limón Geek en el Mercado Municipal de 16 a 23
Habrá una clase de Taichí en el Parque Miguel Lillo a las 16.30
Domingo 20
Competencia de mini bikers en la Hostería Atahualpa Yupanqui a las 10.30
Se celebrará una parte del Septiembre Musical a las 21 en la Casa de la Cultura
Será la previa del Día del Estudiante y bienvenida de la Primavera a las 19 en el Mercado Municipal
Se hará la caminata El Morro con partida a las 8.30 de la Hostería Atahualpa Yupanqui
Se realizará un City Tour con salida a las 16 de la calle 24 de Septiembre 484 en San Miguel de Tucumán
La Feria de artesanos y emprendedores estará en el Mercado Municipal desde las 17
Yerba Buena
Todo el fin de semana
Se llevará a cabo el XXXVI Torneo Nacional de Mamis Hockey en el Jockey Club
Se hará el Yerba Buena Coffee Tour con salida del Ente Tucumán Turismo –24 de Septiembre 484– entre las 14.30 y las 18
Viernes 18
Se dictará una clase de yoga a las 19 en la Casa del Adulto Mayor
Sábado 19
Se dictará una clase de yoga a las 15 en el Jardín Botánico Horco Molle
Se hará un Bici Tour con salida de la Oficina de Informes Turísticos a las 15
Domingo 20
Se llevará a cabo la clásica Exposición de Orquídeas entre las 10 y las 13 y entre las 17 y las 20 en la Casa de la Cultura