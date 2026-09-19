Septiembre Musical: la grilla se despliega en el interior con shows gratuitos

En el Ente (San Martín 251), hoy habrá dos actividades: en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de la planta baja se proyectará a las 20 el documental de Alberto Masliah “Negro che, negro usted. Quince años después”, una investigación sobre el aporte de los afrodescendientes a la cultura argentina; mientras que en la sala Orestes Caviglia del subsuelo, a las 21 se repondrá la obra teatral “Entretelones”, de Manuel Maccarini y con Federico Indio Armanini y Mario Ramírez dirigidos por Jorge de Lassaletta. Habrá música en vivo interpretada por Mafalda Roselló, Josías Lazarte Georgieff, Luis Arenas y Francisco Sánchez Matassa, y promoción 2x1 para los socios de Club LA GACETA.