Septiembre Musical: la grilla se despliega en el interior con shows gratuitos

El Septiembre Musical pasó el ecuador de su propuesta, pero no decae su energía. La cartelera prevista para hoy se impulsa fuertemente en el interior de la provincia, con actividades gratuitas desde las 14.30.
La agenda la abrirá en el Centro Cultural Iramain de Raco el espectáculo protagonizado por Colo Wilde y el Dúo Angirú (Elena Kili von Büren y Pilar Agüero Correa), junto a la Academia de Danzas Folklóricas Atahualpa Yupanqui dirigida por Rodolfo Villagrán, que funciona en esa localidad desde hace una década con la participación de niños, jóvenes y adultos en el rescate de la tradición. En el lugar habrá opciones de comidas y bebidas.
En el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (Ruta 347, frente a la Escuela Dr. Ramón Carrillo), se presentará la obra teatral “El tapir y su medio ambiente” a cargo del grupo El Circo. Escrita y dirigida por Armando Díaz, actúan Tuly López, Mariela Lucía Casanova, Marisol Cantela y Fabio Velázquez, con un mensaje sobre la importancia de proteger la fauna autóctona y preservar los ecosistemas de la provincia. La historia tiene como protagonista a un tapir que es perseguido por un cazador furtivo y que encontrará en Lola y Kuka la ayuda necesaria para escapar y ponerse a salvo.
En Yerba Buena, la feria SOS Tierra celebra sus 11 años de trayectoria desde las 16 en Punto Nativo (avenida Perón 2.707) y el despliegue de stands con más de 80 productores y emprendedores locales en alimentos saludables, cosmética natural y artesanías en cerámica, madera y textil, en una iniciativa que promueve el comercio justo, la economía circular, el consumo responsable y el cuidado del ambiente. Sobre las 19 comenzarán los recitales en vivo como parte del festival, con la participación de Rony López y su Combo Jazzero, Silvio Rodríguez Aragón, Infravioleta, Los Primogénitos del Jazz, Las Musicletas y The Worms, además de artistas invitados.
A partir de las 20, el Predio Democracia de Tafí del Valle será sede de un festival con la intervención de artistas de los Valles Calchaquíes (El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha del Valle y Colalao del Valle), en el marco del trabajo territorial que impulsa el Ente Cultural de Tucumán de manera articulada con el Consejo Provincial de Cultura y como parte de la política oficial de descentralización.
Niñofuego llevará su mezcla de blues y rock psicodélico pospandémico a El Encuentro (Perú y Mendoza, Tafí Viejo) desde las 23.30 dentro del segmento Cultura Bar, con acceso libre. También tocará Brutal Represión.
En la capital
Junto con las propuestas en comunas y municipios se despliega una variada grilla en la capital tucumana.
A las 20, el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda al 300) será sede de una Fiesta Tropical con la presentación de Kalama Tropical con su proyecto vinculado con fusionar la guaracha santiagueña con ritmos latinoamericanos, jazz y percusión cubana, con 13 músicos sobre el escenario. También participarán los locales Marimbanda, Eli Cortalezzi, Los Leones y La Vita, y se instalarán puestos de comida y artesanías. En el lugar, anoche al cierre de esta edición estaba prevista la inauguración del “Mural identitario: cultura de Tucumán”, diseñado por Ximena Escalante.
En el Ente (San Martín 251), hoy habrá dos actividades: en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de la planta baja se proyectará a las 20 el documental de Alberto Masliah “Negro che, negro usted. Quince años después”, una investigación sobre el aporte de los afrodescendientes a la cultura argentina; mientras que en la sala Orestes Caviglia del subsuelo, a las 21 se repondrá la obra teatral “Entretelones”, de Manuel Maccarini y con Federico Indio Armanini y Mario Ramírez dirigidos por Jorge de Lassaletta. Habrá música en vivo interpretada por Mafalda Roselló, Josías Lazarte Georgieff, Luis Arenas y Francisco Sánchez Matassa, y promoción 2x1 para los socios de Club LA GACETA.
Ciclo en librerías: concierto en El Ateneo
El ciclo gratuito Música en Librerías del Septiembre Musical continuará hoy al mediodía en El Ateneo (25 de Mayo 182), con la presentación del grupo tucumano Bemol, enfocado en la exploración de las diferentes facetas, sonoridades y matices del jazz desde la expresividad del saxo. La formación se presentará con un formato clásico, integrado por dos saxofones -soprano/alto y tenor-, teclado y percusión, en un concierto orientado a apreciar la versatilidad del instrumento y su diálogo con los distintos elementos del ensamble dentro de un espacio íntimo de encuentro entre artistas, lectores y público en general.
Yiya, La envenenadora: propuesta en el San Martín
“Yiya, el musical” vuelve a escena en una función especial en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), a las 21, en formato de comedia negra que narra la historia real de Yiya Murano, la primera asesina serial mujer de Argentina, conocida por envenenar a sus amigas con bombas de crema. El libro es de Osvaldo Bazán, la música de Ale Sergi (cantante de Miranda), con coreografía para la puesta local de Emilse Villalba. Diego Ledezma diige y protagoniza la obra, junto a Manuel Villarrubia, Sebastián Bulacio, Fátima Biñon, Emilse Villalba, Ana Carina Morales Estrada y Mariano Valdez, con música en vivo de Coco Zamora, Priscila Ángel, Adriana Salado y Camila Guerrero.