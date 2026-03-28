No son 21 días: este es el tiempo que toma consolidar un hábito, según la ciencia

La motivación interna es el motor que mantiene encendida la llama cuando la novedad desaparece. Al respecto, Lira de la Rosa explica que la motivación que nace de uno mismo "dura más que la motivación externa, como por ejemplo, adquirir un nuevo hábito para complacer a otra persona". Además, la constancia es el pegamento de este proceso. Aimee Keith, directora clínica del Eating Recovery Center, advierte: "Cuanto más constante seas, más rápido se formará el hábito. Cuanto más inconsistente, más débil será el comportamiento".