No son 21 días: este es el tiempo que toma consolidar un hábito, según la ciencia

Seguramente lo escuchaste alguna vez: repetí una acción durante 21 días y, mágicamente, se convertirá en parte de tu rutina. Esta idea, instalada en el imaginario popular desde hace décadas, acaba de ser puesta bajo la lupa por la ciencia. Un nuevo estudio revela que no existe un "número mágico" y que nuestro cerebro funciona de manera mucho más compleja de lo que creíamos.
La investigación, publicada originalmente en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) y difundida por el sitio especializado Health, analizó el comportamiento de miles de personas para entender qué nos lleva realmente a automatizar una conducta. Los resultados son claros: la paciencia es mucho más importante que el calendario.
El mito de las tres semanas
El concepto de los 21 días carece de sustento científico sólido. Así lo explica Colin Camerer, doctor en filosofía y economista conductual del Instituto Tecnológico de California: "Quizás hayan oído que se necesitan unos 21 días para formar un hábito, pero esa estimación no se basa en ninguna evidencia científica. Nuestro trabajo respalda la idea de que la velocidad de formación de hábitos difiere según el comportamiento en cuestión".
Para llegar a esta conclusión, el equipo de Camerer utilizó herramientas de aprendizaje automático para observar a 30.000 personas que asistían al gimnasio y a 3.000 trabajadores de la salud. Descubrieron que, mientras a un médico le toma apenas unas semanas habituarse a lavarse las manos, a una persona promedio puede llevarle hasta seis meses consolidar una rutina de ejercicio físico.
No todos los hábitos son iguales
La complejidad de la tarea y el entorno juegan un papel crucial. No es lo mismo proponerse tomar un vaso de agua al despertar que intentar correr cinco kilómetros cada mañana. "No existe una cifra mágica para la formación de hábitos", afirma Anastasia Buyalskaya, coautora del estudio y profesora en HEC Paris, quien recalca que todo depende de la persona, el tipo de hábito y el contexto que la rodea.
Por su parte, el psicólogo Ernesto Lira de la Rosa aporta una visión esperanzadora pero realista: "Formar un nuevo hábito puede llevar hasta un mes, pero esto requiere practicarlo de forma constante. Algunas personas lo logran en menos de ese tiempo, mientras que otras pueden necesitar entre tres y seis meses". La clave, parece ser, no es la rapidez, sino la repetición sostenida.
Factores que inclinan la balanza
¿Por qué algunos hábitos "pegan" más rápido que otros? Según Nicholas Crimarco, psicólogo del NewYork-Presbyterian, la dificultad y la recompensa son determinantes. Si la actividad es demasiado complicada o no genera una gratificación inmediata, es probable que la motivación decaiga. El apoyo social también es un pilar: transitar el cambio con amigos o familiares hace que el proceso sea menos pesado.
La motivación interna es el motor que mantiene encendida la llama cuando la novedad desaparece. Al respecto, Lira de la Rosa explica que la motivación que nace de uno mismo "dura más que la motivación externa, como por ejemplo, adquirir un nuevo hábito para complacer a otra persona". Además, la constancia es el pegamento de este proceso. Aimee Keith, directora clínica del Eating Recovery Center, advierte: "Cuanto más constante seas, más rápido se formará el hábito. Cuanto más inconsistente, más débil será el comportamiento".