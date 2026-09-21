Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Camino muy virtuoso

Hay que festejar el avance que se ha producido porque es un camino muy virtuoso para Tucumán por donde se lo analice. Debe felicitarse a todos los que volcaron su empeño para este nuevo paso que se ha dado. Las distintas dirigencias vinculadas a la actividad merecen ese reconocimiento y también quienes, desde el gobierno provincial y los legisladores de la provincia de Tucumán, que más allá de sus banderías políticas, coincidieron en llevar adelante cursos de acción que hoy tienen sabor a éxito. Y muy especialmente a los que en 1995 y desde la nada se lanzaron en el desafío del bioetanol que permitió que él ocupase un espacio en sustitución de las exportaciones de azúcar que la mayoría de las veces lo son a valores de quebranto.