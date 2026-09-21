Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Un paso gigantesco ha dado la actividad sucroalcoholera al lograr que el Senado de la Nación diera media sanción a una nueva Ley para el bioetanol. Con ella se cimientan bases mucho más sólidas para el definitivo éxito del proyecto que tuviera su origen hace 30 años cuando se iniciara la titánica labor de incorporarle a la actividad azucarera un nuevo producto de consumo masivo como es el bioetanol.
Se avanzó al lograr un marco legal mucho más sólido que, entre otras cosas, abre un horizonte para que en los próximos 15 años el nuevo régimen legal que se instituye permita mayores inversiones. Además de los centenares de millones de dólares que la actividad ya volcara en los últimos años, de seguro se multiplicarán los esfuerzos para mayores inversiones en ese sentido. Se verá así impulsada toda la actividad en su conjunto.
Beneficia al sector cañero como proveedor de la materia prima para el biocombustible; beneficia a los sectores laborales vinculados a la actividad, obreros, empleados, técnicos, etc. y por supuesto beneficia a la provincia en su conjunto porque todo crecimiento que se alcance contribuirá al crecimiento de su Producto Bruto Provincial. Los ingenios por su parte tendrán un mejor equilibrio de su matriz productiva y las hoy 620.000 toneladas de azúcar equivalentes que van al parque automotor como combustible irán creciendo en el tiempo.
El destino del cañaveral tucumano se verá ampliamente favorecido con esta nueva ley y las hoy 304.000 hectáreas plantadas encontrarán un mejor destino productivo.
Camino muy virtuoso
Hay que festejar el avance que se ha producido porque es un camino muy virtuoso para Tucumán por donde se lo analice. Debe felicitarse a todos los que volcaron su empeño para este nuevo paso que se ha dado. Las distintas dirigencias vinculadas a la actividad merecen ese reconocimiento y también quienes, desde el gobierno provincial y los legisladores de la provincia de Tucumán, que más allá de sus banderías políticas, coincidieron en llevar adelante cursos de acción que hoy tienen sabor a éxito. Y muy especialmente a los que en 1995 y desde la nada se lanzaron en el desafío del bioetanol que permitió que él ocupase un espacio en sustitución de las exportaciones de azúcar que la mayoría de las veces lo son a valores de quebranto.
Es de esperar que la Cámara de Diputados de la Nación siga con los pasos pertinentes para conseguir lo antes posible la definitiva sanción de la ley.