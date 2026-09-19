“Puede ser Top 30”: por qué el entorno de Tirante cree que todavía no llegó a su techo

Los resultados permiten encontrar rápidamente un antes y un después. Sin embargo, desde su equipo de trabajo prefieren hablar de una transformación mucho más progresiva. Antonio Couvert, segundo entrenador de Tirante y uno de los hombres que lo acompaña desde hace dos años, sostiene que la principal explicación no está solamente en algún ajuste técnico o táctico, sino en una maduración que empezó a manifestarse especialmente desde lo mental.