El pueblo detrás de la Copa Davis: entre el petróleo de Vaca Muerta y las calles de tierra

Primero desaparecen los edificios y aparecen algunos viñedos; después, las chacras, la alfalfa, las vacas y cada vez más campo. Hasta que, casi sin una frontera precisa, empiezan a asomar las primeras máquinas petroleras. A lo lejos se distinguen los “guanacos”, como llaman en la zona a los equipos de bombeo, cañerías, campamentos y caminos que se internan hacia lugares que no alcanzan a verse desde la ruta. En una instalación, una antorcha mantiene una llama encendida; en otra parte, una columna de humo negro se eleva sobre la tierra rojiza.