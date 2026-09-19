El pueblo detrás de la Copa Davis: entre el petróleo de Vaca Muerta y las calles de tierra

Resumen para apurados
- La AAT y la Federación Neuquina llevaron clínicas de tenis a Añelo en el marco de la Copa Davis, para acercar el deporte al polo petrolero de Vaca Muerta.
- La llegada de la serie a Neuquén fue financiada por petroleras como YPF, mientras Añelo creció 142% por Vaca Muerta, mostrando fuertes contrastes sociales y de servicios.
- La actividad busca integrar a los jóvenes al deporte en una urbe en veloz transformación, donde la bonanza energética convive con carencias estructurales históricas.
A las 15.20, el centro de Neuquén empieza a quedar atrás. El destino es Añelo y el viaje, de casi dos horas, tiene un motivo relacionado con la Copa Davis: profesores de la Asociación Argentina de Tenis y de la Federación Neuquina viajarán hasta el corazón de Vaca Muerta para acercarles este deporte a los chicos de la localidad. Pero antes de llegar, la ruta empieza a contar otra historia.
Primero desaparecen los edificios y aparecen algunos viñedos; después, las chacras, la alfalfa, las vacas y cada vez más campo. Hasta que, casi sin una frontera precisa, empiezan a asomar las primeras máquinas petroleras. A lo lejos se distinguen los “guanacos”, como llaman en la zona a los equipos de bombeo, cañerías, campamentos y caminos que se internan hacia lugares que no alcanzan a verse desde la ruta. En una instalación, una antorcha mantiene una llama encendida; en otra parte, una columna de humo negro se eleva sobre la tierra rojiza.
Por momentos, ambas actividades entran en una misma imagen: una chacra y, detrás, infraestructura petrolera. El paisaje agrícola no desapareció, pero ahora comparte territorio con la industria que transformó la economía neuquina. A medida que Añelo se acerca, también aumenta el tránsito: camionetas, camiones y combis que transportan trabajadores ocupan una ruta que funciona al ritmo de Vaca Muerta.
Y existe una conexión directa entre todo eso y la presencia del tenis argentino en Neuquén. La Copa Davis llegó por primera vez a la provincia con un fuerte respaldo de empresas vinculadas a la actividad energética. YPF, patrocinador de la Asociación Argentina de Tenis, tuvo un papel central en la llegada de la serie, mientras que Pan American Energy, Vista y Pluspetrol también participaron del financiamiento. Horacio Marín, presidente de YPF y aficionado al tenis, fue uno de los nexos para acercar la propuesta al gobierno provincial.
Una ciudad que corre detrás de su crecimiento
A las 17.20, la llegada a Añelo termina de modificar la escala. Aparecen grandes hoteles, construcciones modulares para alojar trabajadores, carteles empresariales y un movimiento permanente de vehículos. Pero prácticamente al lado hay calles de tierra colorada, viviendas de ladrillo todavía sin terminar y casas con techos de chapa. Uno de esos hoteles, moderno y de varios pisos, parece tener poco movimiento. A apenas unos metros, la imagen cambia por completo.
No hay una frontera clara entre esos mundos. Las inversiones, las viviendas más humildes, el viejo pueblo y las construcciones levantadas al calor del petróleo aparecen mezclados. Hasta un canal de riego destinado a las chacras atraviesa una parte de ese Añelo que intenta acomodarse a una transformación acelerada.
Los números permiten dimensionarla. En una entrevista con Infobae, la investigadora María Delia Porta estimó que la población creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022, que recibe alrededor de 1.500 nuevos habitantes por año y que ya supera los 10.000. Ese salto multiplicó también las necesidades de viviendas, calles, saneamiento, gas, salud y educación.
“Está dejando de ser el pueblo para convertirse en una ciudad”, define Walter Iribarren, coordinador de las escuelas deportivas. Nació allí y vio cómo la llegada de familias obligó a aumentar disciplinas y horarios en el polideportivo. También observa diferencias. “Ves al hijo del petrolero y al hijo de la persona que recién llega o tiene otra condición de vida. Se nota en la vestimenta, en el calzado, en cómo lo trae el padre. Nosotros tratamos de que esa brecha no se note dentro de las actividades”, explica.
Una parte del desafío pasa por la capacitación. Un vecino que vive en Añelo desde 1982 recuerda que durante los primeros años del boom muchos puestos especializados fueron ocupados por trabajadores llegados desde otros lugares. “El que es de acá se ha quedado acá y la ve pasar”, grafica. Ahora funciona la EPET N°23, creada en 2019 y orientada a la formación de técnicos en Petróleo; en 2024 egresó su primera promoción.
Seis chicos y una cancha improvisada
El complejo municipal muestra otra parte de esa transformación. Tiene una cancha sintética de fútbol 11, espacio para hockey, un polideportivo cubierto para básquet, vóley y futsal y, a pocos metros, un amplio natatorio climatizado construido por YPF. Allí, sin embargo, el tenis prácticamente no forma parte de la cultura deportiva local.
Cuando los profesores llegan al polideportivo no hay nadie esperándolos. Colocan pequeñas redes móviles sobre la cancha y, de a poco, empiezan a aparecer los chicos. Finalmente son seis, de entre ocho y 12 años. “Acá son más del fútbol, de los deportes tradicionales”, explica Iribarren.
La escena encierra una paradoja. A poco más de 100 kilómetros, Neuquén vive por estas horas la Copa Davis y una serie histórica (la más austral de la historia) entre Argentina y Turquía, En Añelo, una de las localidades más atravesadas por la actividad económica que ayudó a hacer posible ese espectáculo, el tenis llega casi como una novedad. Durante la recorrida tampoco aparecen carteles sobre la serie ni conversaciones alrededor de ella.
Roxana representa otra cara del fenómeno. Llegó hace cuatro meses después de recorrer el sur con su familia. Su marido consiguió trabajo en una empresa petrolera y ella atiende un kiosco frente a la plaza. “Es un pueblo muy chiquito, pero muy ameno. La gente te saluda aunque no te conozca”, cuenta. Esa combinación de oportunidades laborales y tranquilidad explica por qué muchos recién llegados deciden quedarse.
Cuando cae la noche del viernes, el movimiento disminuye. En el casco viejo quedan vecinos conversando y tomando mate mientras, más arriba, la actividad petrolera continúa marcando otra escala. Al día siguiente, Neuquén capital estará pendiente de raquetas, sets y puntos. Añelo, el lugar que está detrás de buena parte del entramado económico que acercó la Davis a la provincia, seguirá con su propia agenda.